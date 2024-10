Od listopada więcej płatnych dróg w Polsce. Tych kierowców obejmą zmiany

Wraz z początkiem listopada rozszerzona zostanie sieć dróg płatnych. Zmiany – jak zaznacza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) – dotyczą wyłącznie pojazdów o masie przekraczającej 3,5 t oraz autobusów. Nie ma planów wprowadzenia opłat od samochodów osobowych i motocykli za przejazd odcinkami dróg zarządzanymi przez GDDKiA.

– Rada Ministrów przyjęła nowelizację rozporządzenia w sprawie rozszerzenia sieci płatnych dróg krajowych lub ich odcinków oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej. Natomiast rozporządzenie Ministra Infrastruktury przewiduje rozszerzenie od 1 listopada 2024 r. sieci dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobierana jest opłata elektroniczna – czytamy w komunikacie drogowców.

GDDKiA przypomina, że rozszerzenie sieci dróg płatnych to działanie, jakie zostało zaplanowane i zgłoszone jako jedno z tych, które Polska zamierza podjąć w ramach Krajowego Planu Odbudowy (reforma E2.1. Zwiększenie konkurencyjności sektora kolejowego).

Długość nowych odcinków dróg, które zostaną objęte systemem poboru opłat, wynosi ok. 1,6 tys. km. Do tej pory opłaty były pobierane na ok. 3,6 tys. km dróg krajowych (autostrad i dróg ekspresowych). Po rozszerzeniu sieci będziemy mieć więc w Polsce ponad 5 tys. km dróg krajowych objętych opłatą elektroniczną.

Nowe płatne odcinki

Rozszerzenie sieci płatnych odcinków dróg w Polsce obejmie następujące odcinki:

autostradę A1 na odcinku węzeł Piotrków Trybunalskich Południe – węzeł Pyrzowice; autostradę A2 na odcinku węzeł Lubelska – Choszczówka Dębska (skrzyżowanie z drogą gminną nr 220207W);

drogę ekspresową S1 na odcinku Milówka (połączenie z drogą krajową nr 1) – Zwardoń (połączenie z drogą powiatową nr 1446S);

drogę ekspresową S2 na odcinku węzeł Puławska – węzeł Lubelska;

drogę ekspresową S3 na odcinkach: węzeł Parłówko – węzeł Miękowo, węzeł Skwierzyna Południe – węzeł Międzyrzecz Południe, węzeł Nowa Sól Zachód – węzeł Bolków,

drogę ekspresową S5 na odcinkach: węzeł Bydgoszcz Północ – węzeł Gniezno Południe, węzeł Poznań Zachód – węzeł Rydzyna, węzeł Korzeńsko – węzeł Wrocław Północ;

drogę ekspresową S6 na odcinkach: węzeł Goleniów Północ – węzeł Nowogard Zachód, węzeł Nowogard Wschód – węzeł Koszalin Wschód, węzeł Bożepole Wielkie – węzeł Gdynia Wielki Kack;

drogę ekspresową S7 na odcinkach: węzeł Żuławy Zachód – węzeł Elbląg Zachód, węzeł Miłomłyn Południe – węzeł Olsztynek Zachód, węzeł Rączki – węzeł Płońsk Północ, węzeł Tarczyn Południe – węzeł Głuchów, węzeł Radom Północ – węzeł Skarżysko-Kamienna Południe, węzeł Kielce Południe – węzeł Jędrzejów Północ, węzeł Jędrzejów Wschód – węzeł Wodzisław, węzeł Kraków Nowa Huta – węzeł Kraków Przewóz, Lubień (dawne połączenie z drogą krajową nr 7) – węzeł Zabornia;

drogę ekspresową S8 na odcinkach: węzeł Radziejowice – węzeł Paszków, węzeł Marki – węzeł Radzymin Południe, węzeł Wyszków Północ – węzeł Brok, węzeł Podborze – węzeł Zambrów Zachód, węzeł Mężenin – węzeł Jeżewo;

drogę ekspresową S10 na odcinku węzeł Wałcz Zachód – węzeł Witankowo;

drogę ekspresową S11 na odcinkach: Szczecinek (połączenie z drogą krajową nr 11) – Omulna (połączenie z drogą krajową nr 11), węzeł Mieszków – węzeł Jarocin, węzeł Ostrów Wielkopolski Północ – Strugi (połączenie z drogą krajową nr 11), Krążkowy (połączenie z drogą krajową nr 11) – węzeł Baranów;

drogę ekspresową S12 na odcinku węzeł Puławy Zachód – węzeł Kurów Zachód;

drogę ekspresową S16 na odcinku węzeł Olsztyn Południe – węzeł Olsztyn Wschód;

drogę ekspresową S17 na odcinkach: węzeł Lubelska – Michałówka (dawne skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1319W), węzeł Garwolin Południe – węzeł Kurów Zachód;

drogę ekspresową S19 na odcinkach: węzeł Lublin Węglin – Stobierna (dawne połączenie z drogą krajową nr 19), węzeł Świlcza – węzeł Rzeszów Południe;

drogę ekspresową S51 na odcinku węzeł Olsztynek Zachód – węzeł Olsztyn Południe;

drogę ekspresową S61 na odcinkach: węzeł Śniadowo – węzeł Łomża Południe, węzeł Kolno – węzeł Ełk Południe, węzeł Kalinowo – węzeł Raczki, węzeł Suwałki Południe – węzeł Suwałki Północ.

GDDKiA przypomina, że system e-TOLL działa w oparciu o nowoczesną technologię nawigacji satelitarnej (Global Navigation Satellite Systems – GNSS), która polega na przesyłaniu danych geolokalizacyjnych pojazdu do systemu w celu naliczenia opłaty elektronicznej. Przekazywanie danych jest możliwe dzięki urządzeniu lokalizacyjnemu, w które pojazd musi być wyposażony. Użytkownicy, aby wnieść opłatę za przejazd drogą płatną, wybierają spośród dostępnych narzędzi do wnoszenia opłat, urządzenie dostosowane najbardziej do ich potrzeb:

urządzenie pokładowe OBU (On Board Unit),

Zewnętrzny System Lokalizacyjny (ZSL),

bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL.

Użytkownicy systemu, aby wnieść opłatę za przejazd, muszą dokonać rejestracji w systemie, np. poprzez Internetowe Konto Klienta (IKK). W przypadku braku opłaty, użytkownik zostanie ukarany mandatem lub otrzyma karę administracyjną.

