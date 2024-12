Świąteczne wydatki Polaków. W tym roku nie będziemy oszczędzać?

Związek Banków Polskich opublikował coroczny raport pt. „Świąteczny Portfel Polaków”, w którym analizuje plany konsumpcyjne Polaków w okresie przedświątecznym. Z raportu dowiadujemy się, ile Polacy planują przeznaczyć na zakupy związane ze Świętami Bożego Narodzenia z uwzględnieniem prezentów, artykułów spożywczych oraz wydatków na podróże do bliskich.

Ile wydamy w tym roku na święta?

Z przeprowadzonego na potrzeby raportu badania dowiadujemy się, że średnia kwota, jaką Polacy planują wydać na przygotowania do tegorocznych świąt to 1576 zł, co oznacza wzrost o 5,77 proc. w porównaniu do 1490 zł wydanych w poprzednim roku. Twórcy raportu zwracają uwagę, że co prawda wydatki świąteczne rosną, ale wzrost kosztów jest mniejszy niż w poprzednich latach, kiedy inflacja osiągała rekordowe wartości.

Z badania wynika, że na prezenty dla najbliższych planujemy przeznaczyć w tym roku średnio 681 zł, co oznacza wzrost o 20,5 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem. Niewiele mniej, bo przeciętnie 637 zł wydamy na artykuły spożywcze i organizację świąt. W tym wypadku mamy do czynienia z blisko 5 proc. wzrostem w stosunku do 2023 roku. Z kolei koszty związane z podróżami i dojazdami do rodziny wyniosą w tym roku średnio 359 zł, co oznacza 13 proc. wzrost względem ubiegłego roku.

Spadł odsetek oszczędzających

Twórcy raportu zwracają uwagę, że choć ceny wciąż rosną, to w porównaniu z zeszłym rokiem spadł odsetek Polaków, którzy decydują się na ograniczanie wydatków. Cięcie kosztów na świątecznych przygotowaniach deklaruje 52 proc. badanych, co stanowi spadek o 13 p.p. w porównaniu do roku 2023. Największa grupa w tym gronie chce zaoszczędzić na prezentach i artykułach spożywczych (odpowiednio 43 proc. i 34 proc.).

Raport „Świąteczny Portfel Polaków 2024” oparty jest o wyniki badania opinii publicznej, przeprowadzonego przez agencję badawczą Minds&Roses techniką wywiadów internetowych w dniach 9-16 listopada 2024 roku na reprezentatywnej ze względu na wiek, płeć, wykształcenie i miejsce zamieszkania próbie dorosłych (18+) Polaków liczącej 1000 osób oraz badania metodą CATI/CAWI na próbie 76 placówek bankowych z całego kraju, reprezentującej wszystkie typy banków. Raport został także uzupełniony o wybrane zewnętrzne dane pochodzące od takich instytucji, jak GUS, CBOS, EUROSTAT.

