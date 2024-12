Polacy o wigiliach firmowych. Zaskakujący sondaż

Początek grudnia to czas gdy w wielu miejscach pracy odbywają się spotkania świąteczne. Dla jednych pracowników to znakomita okazja do mniej formalnego spotkania i integracji, ale są też tacy, którzy takich spotkań nie lubią i próbują się z nich wykręcić.

Polacy o wigilii firmowej

O podejście Polaków do wigilii firmowych zapytała agencja SW Research w sondażu dla „Wprost". Okazuje się, że nieznacznie przeważa odsetek tych, którzy są niechętni takim spotkaniom. Na pytanie: „Czy lubisz brać udział w wigiliach firmowych", 36 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco, ale 39,3 proc. odpowiedziało „nie". Co czwarty uczestnik badania (24,7 proc.) wskazał opcję „nie pracuję/nie dotyczy mnie to".