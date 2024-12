Wydatki świąteczne Polaków. Będzie skromniej niż rok temu?

Grupa Offerista zapytała Polaków, ile w tym roku zamierzają wydać (w przeliczeniu na jedną osobę) na celebrację Wigilii i Bożego Narodzenia. Uczestników badania poproszono o wzięcie pod uwagę wydatków na żywność, dekoracje, prezenty, spotkania czy wyjazdy.

Największa grupa badanych wskazała na kwotę w przedziale 200-300 zł (13 proc.). Niewiele mniej, bo 12,8 proc. wyda od 400 do 500 zł, a 12 proc. przyznało, że ich wydatki mogą przekroczyć 1000 zł.

Wydatki świąteczne Polaków. Skromniej niż rok temu

Według autorów badania powyższe wyniki mogą świadczyć o tym, że Polacy odchodzą od zasady „zastaw się, a postaw się". W ich ocenie wskazanie przez co czwartego respondenta przedziału od 200 do 500 zł to słaby wynik, jeśli wziąć pod uwagę aktualne ceny w sklepach.

– Po szczegółowej analizie tegorocznych wyników mam wrażenie, że Polacy wydadzą trochę mniej niż w 2023 roku. Mówiąc wprost, święta mogą być nieco skromniejsze niż rok temu. Co prawda, ceny nie rosły w tym roku tak szybko, jak w zeszłym, ale drożyzna w sklepach wciąż jest mocno odczuwalna przez konsumentów. Z tych danych można wyciągnąć jeszcze jeden wniosek. Polacy czują coraz słabszą potrzebę organizowania wystawnych świąt. Wolą wydać mniej, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na inne cele – mówi Robert Biegaj, współautor badania z Grupy Offerista.

O wydatkach na poziomie 200-300 zł częściej mówią kobiety niż mężczyźni. Taki przedział wskazywału przede wszystkim osoby w wieku 65-74 lat, z miesięcznym dochodem netto 1000-2999 zł, wykształceniem średnim, a także mieszkańcy wsi i miejscowości liczących do 5 tys. mieszkańców.

Dane te nie zaskakują Roberta Biegaja, który zauważa, że trzeba mieć na uwadze fakt, iż w Polsce to kobiety w głównej mierze planują budżety domowe na wydatki żywnościowe.

– W mojej ocenie, różnica ta jest dość niewielka i właściwie mało istotna. Do tego, jak widać z badania, w przedziale 200-300 zł najczęściej chcą zatrzymać się osoby starsze, które spędzą święta samotnie lub we dwójkę albo pójdą do kogoś w odwiedziny i większość tego budżetu wydadzą wyłącznie na prezenty. Podobnie może być z osobami z mniejszych miejscowości, co też ww. badanie dobrze obrazuje – mówi ekspert z Grupy Offerista.

Czytaj też:

Ile Polacy wydają na świąteczne prezenty? Można złapać się za głowęCzytaj też:

To najsmutniejszy jarmark świąteczny w Polsce? „Miasto poległo”