Dwa kredyty, zerowe oszczędności. Majątek nowego ministra

Medialne spekulacje potwierdziły się. Następcą Dariusza Wieczorka w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie dotychczasowy wiceminister aktywów państwowych Marcin Kulasek.

Serwis Business Insider Polska przeanalizował oświadczenie majątkowe nowego szefa resortu nauki. Jest ono wyjątkowo krótkie. 48-letni polityk jest współwłaścicielem 82-metrowego mieszkania, którego wartość wycenił na 400 tys. zł. Nie wiadomo w jakim mieście znajduje się mieszkanie. Wiadomo natomiast, że Kulasek jeździ Toyotą Yaris z 2009 roku, której wartość szacuje na 15 tys. zł.

Majątek Marcina Kulaska. Zerowe oszczędności, dwa kredyty

Nowy minister podał, że na przestrzeni ostatniego roku zarobił 178 tys. zł w ramach uposażenia poselskiego oraz dietę parlamentarną (36 tys. zł nieopodatkowanej oraz 9,5 tys. zł opodatkowanej). W oświadczeniu majątkowym Kulasek podał również, że ma kredyt hipoteczny we franku szwajcarskim (na koniec 2023 roku miał do spłacenia 63 tys. franków), a także kredyt konsolidacyjny (do spłacenia ma 74 tys. zł).

Kulasek zadeklarował, że nie posiada żadnych oszczędności.

Przypomnijmy, że Dariusz Wieczorek zrezygnował ze stanowiska ministra nauki i szkolnictwa wyższego 19 grudnia zeszłego roku po serii kontrowersji, które wywołały burzę medialną. Jak ujawniły artykuły Wirtualnej Polski, Wieczorek przekazał dane sygnalistki rektorowi Uniwersytetu Szczecińskiego, podważając jej status i naruszając zasady poufności. Wcześniej sygnalistka doniosła o nieprawidłowościach. W innej publikacji Wieczorkowi zarzucono, że w oświadczeniu majątkowym nie ujawnił dwuhektarowej działki oraz miejsca garażowego.

W reakcji na doniesienia portalu premier Donald Tusk zażądał od lidera Lewicy Włodzimierza Czarzastego szybkiej decyzji w sprawie Wieczorka. Ostatecznie sam minister zapowiedział, że odejdzie z rządu.

Czytaj też:

Nieczytelne oświadczenie majątkowe Patryka Jakiego. Nawiasy z tajemniczymi dopiskamiCzytaj też:

Niecodzienny sposób na oszczędność. Tania linia przemaluje wszystkie samoloty