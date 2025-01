Lokaty półroczne. Jeden z liderów obniżył oprocentowanie

Serwis Bankier.pl sprawdził jak wygląda sytuacja pod kątem półrocznych lokat bankowych. Przygotowany przez portal ranking powstał w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza pozycja banku w zestawieniu. Dana marka bankowa może się w nim znaleźć tylko raz (z najlepszą propozycją na dany termin).

Lokaty półroczne. Nest Bank wciąż liderem

Liderem rankingu – podobnie jak w poprzednich miesiącach – jest Nest Lokata Witaj od Nest Banku, gdzie oprocentowanie wynosi 7,60 proc. w skali roku. Propozycja ta jest skierowana do nowych klientów, którzy muszą założyć konto osobiste i spełnić wymogi jednej z dwóch grup:

zapewnienie wpływów w wysokości minimum 2000 zł na miesiąc lub zapewnianie dowolnego wpływu na min. 2000 zł miesięcznie, wykonanie minimum 10 płatności kartą lub Blikiem w danym miesiącu,

zapewnienie wpływu wynagrodzenia na kwotę minimum 2000 zł na miesiąc.

Warunki trzeba spełniać przez dwa kolejne miesiące. Maksymalna kwota wpłaty to 25 000 zł.

Wiceliderem zestawienia pozostaje Lokata Plus, proponowana przez Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Oprocentowanie wynosi 6,50 proc. rocznie. Z propozycji mogą skorzystać posiadacze konta, a wpłacać można maksymalnie 2 000 000 zł.

Zmiany na podium

Zmiany nastąpiły natomiast na najniższym stopniu podium. Zajmują je teraz ex aequo Lokata Plus od Toyota Banku (trzecie miejsce również w grudniu), a także Lokata dla Ciebie, proponowana przez Raiffeisen Digital Bank (czwarte miejsce przed miesiącem). Oprocentowanie tych lokat wynosi 5,70 proc. i o ile w przypadku drugiej z propozycji nie uległo ono zmienie, to Toyota Bank obniżył stawkę z 6 proc. w skali roku.

Na kolejnych miejscach zestawienia lokat półrocznych znalazły się Promocyjna Lokata Facto od BFF Banking Group, a także Lokata na Nowe Środki VeloBanku. Oprocentowanie wynosi odpowiednio 5,50 i 5,20 proc. rocznie.

