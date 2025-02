W tych sklepach Polacy najchętniej kupują ubrania. Zaskakujący lider

Z najnowszego badania przeprowadzonego przez firmę Kondo&Partners Consulting wynika, że ulubionym sklepem odzieżowym Polaków jest Sinsay. Okazuje się, że wśród tysiąca respondentów, blisko co trzeci (30 proc.) nabył w ciągu ostatnich trzech miesięcy produkty marki należącej do polskiego producenta odzieży LPP.

Sinsay przed H&M i Zarą.

Polski sklep wyprzedził słynną szwedzką sieciówkę H&M, gdzie zakupy w ostatnich trzech miesiącach zrobiło 26 proc. ankietowanych. Podium zamykają polska marka 4F, oraz kolejny sklep LPP, Reserved, które uzyskały po 20 proc. wskazań. Twórcy badania zwracają uwagę, że tym samym wśród pięciu czołowych marek aż trzy to krajowi producenci, co – jak wskazują – podkreśla rosnącą siłę polskiego sektora mody. Kolejne miejsca zajęły Nike, Zara, C&A, Decathlon, a także Adidas. W Top 10 najpopularniejszych marek ostatnie miejsce zajmuje chiński Shein, który w ostatnich trzech miesiącach wybierany był przez co dziesiątego uczestnika badania.

Cytowana przez Radio Zet Monika Wszecborowska, rzeczniczka prasowa LPP komentuje wyniki badania podkreślając, że Sinsay spełnia oczekiwania klientów zarówno pod względem estetyki, funkcjonalności, jak i ceny. W tym roku planowane jest otwarcie 1500 nowych sklepów Sinsay, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Marka ta ma już blisko 50 proc. udziału w całości sprzedaży grupy LPP.

Z badania Kondo&Partners Consulting wynika, że na decyzje zakupowe Polaków wpływa szereg czynników. Te najważniejsze to cena (wskazało ją 26 proc. ankietowanych), a także jakość i trwałość (odpowiednio 21 i 18 proc.). Ekologia oraz reputacja marki okazały się mniej istotnymi aspektami w wyborze odzieży, co sugeruje, że konsumenci wciąż kładą większy nacisk na ekonomiczne aspekty zakupów.

