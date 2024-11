Kupiłeś te produkty? Lepiej je oddaj, Sinsay ostrzega

Popularna marka odzieżowa Sinsay ogłosiła wycofanie z rynku kilku swoich produktów. Decyzja dotyczy pięciu artykułów, które nie spełniły wewnętrznych standardów jakości i bezpieczeństwa firmy. Marka poinformowała o konieczności natychmiastowego zwrotu wycofanych produktów i zaapelowała do klientów o zaprzestanie ich użytkowania.

Wycofane produkty

Wśród wycofanych produktów znajdują się trzy maseczki do twarzy w płachcie o zapachach: arbuz, mango oraz opuncja. Jak wynika z komunikatu firmy, produkty te nie spełniły standardów marki i nie powinny być stosowane przez klientów. Pozostałe dwa wycofane produkty to muzyczna tablica sensoryczna oraz składany wózek – oba skierowane do najmłodszych użytkowników. Firma Sinsay podkreśla, że bezpieczeństwo konsumentów, zwłaszcza dzieci, jest dla niej najwyższym priorytetem, dlatego też zdecydowała się na natychmiastowe usunięcie tych produktów z oferty.

Klienci, którzy zakupili te artykuły w sklepach stacjonarnych, mają możliwość zwrotu ich w dowolnym salonie Sinsay na terenie kraju. W przypadku braku paragonu potwierdzającego zakup, firma zachęca do wypełnienia specjalnego formularza dostępnego w sklepie, który pozwoli na realizację zwrotu. Sinsay zapewnia, że nawet w takiej sytuacji klienci nie będą mieli problemu z dokonaniem zwrotu, ponieważ marka stara się zapewnić wygodne i bezproblemowe procedury.

Zwrot produktów

Dla klientów, którzy dokonali zakupu online, Sinsay przygotował dwa sposoby zwrotu. Produkty można oddać osobiście w salonie stacjonarnym lub skorzystać z opcji zwrotu dostępnej w panelu klienta na stronie internetowej marki. Po zalogowaniu na swoje konto i wybraniu odpowiednich produktów do zwrotu, klienci otrzymają dalsze instrukcje dotyczące procedury. Dodatkowo, przy wyborze zwrotu online, wszelkie szczegóły zostaną przesłane drogą mailową.

Sinsay przeprosił swoich klientów za niedogodności wynikające z konieczności wycofania produktów. Marka wyraziła ubolewanie, że produkty te nie spełniły wymaganych norm, podkreślając jednocześnie swoje zaangażowanie w utrzymanie wysokiej jakości oferowanych artykułów.

