Chiny wyprzedziły Polskę. Chodzi o kluczową branżę

Z danych Eurostatu, które przytacza gazeta wynika, że w zeszłym roku do Unii Europejskiej trafił z Chin duży duży sprzęt AGD za 4,3 mld euro. To aż o 1 mld euro więcej niż rok wcześniej. Chiny zwiększyły sprzedaż na rynki unijne aż o 32 proc., podczas gdy Polska jedynie o 3 proc., przy sprzedaży o wartości 3,7 mld euro. Po raz pierwszy to Chiny, a nie nasz kraj były największym dostawcą sprzętu AGD do krajów UE.

Polscy producenci AGD pokonani przez Chińczyków

Gazeta zwraca uwagę, iż do tej pory głównego zagrożenia mogliśmy upatrywać w Turcji, która systematycznie zwiększa eksport do Europy. O Chinach w tym kontekście raczej nie mówiono, zwłaszcza zwłaszcza po pandemicznym wzroście kosztów dostaw z Azji i problemach z dostępnością komponentów, co pokazało wielu firmom słuszność strategii inwestowania w Europie. Szybko się to jednak zmieniło, ponieważ Chiny błyskawicznie odbudowały swoją pozycję.

– Import z Chin rośnie, ponieważ w Europie wzrost kosztów produkcji, wywołany głównie Zielonym Ładem, jest tak wysoki, że opłacalność spada. W efekcie producenci zamykają fabryki – komentuje cytowany przez dziennik Marcin Majchrzak, dyrektor generalny Haier w regionie.

W jego ocenie trend ten będzie postępował, ponieważ „tylko UE nakłada na swoje towary podatek w imię działań prośrodowiskowych". Co prawda Chiny – jak zauważa Majchrzak – również mocno inwestują w ekologię, ale nie przekłada się to na wzrost cen produktów.

Europejskie firmy wskazują, że rosnący import z Chin to efekt m.in. programów rządowych preferencji dla firm. Chodzi np. o politykę wspierania przez chińskie władze eksportu, co oznacza konkurencyjne koszty transportu.

Produkcja cofnęła się o kilka lat

Gazeta zauważa, że produkcja sprzętu AGD w Polsce „cofnęła się pod względem ilości o kilka lat". Choć w roku ubiegłym wzrosła o 2 proc., do 23,4 mln, to wciąż jest to dużo poniżej szczytowych możliwości. W 2021 roku produkcja przekroczyła poziom 30 mln sztuk. W ostatnich latach zmniejszyło się również zatrudnienie w przemyśle AGD w Polsce. Spadła również sprzedaż dużego AGD.

