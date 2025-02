Lidl wchodzi w deweloperkę. Chce zbudować blok w Warszawie

Gazeta informuje, że pod koniec ubiegłego roku stołeczny ratusz wydał warunki zabudowy dla budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym w rejonie ulic Kasprowicza, Kaliszówka i Sokratesa. Między nimi dziś znajduje się parterowy sklep sieci Lidl. To właśnie sieć wystąpiła o warunki zabudowy dla bloku.

Lidl wchodzi w deweloperkę

Teren między wspomnianymi ulicami nie jest objęty planem zagospodarowania i nawet nie przystąpiono do jego sporządzania. To dlatego Lidl musiał wystąpić o warunki zabudowy. Jako że tuż obok są bloki, stołeczny ratusz nie mógł odmówić wydania decyzji otwierającej możliwość budowy kolejnego bloku.

„Wyborcza" zwróciła się do Lidla o komentarz w tej sprawie. Sieć do tej pory nie udzieliła jednak odpowiedzi. Mniej tajemniczy jest natomiast wiceburmistrz Bielan Włodzimierz Piątkowski.

– Nie chodzi o budowę bloku na miejscu istniejącego Lidla – deklaruje samorządowiec. – Sieć dysponuje użytkowaniem wieczystym większego terenu. Obok sklepu jest niezabudowany teren. To dla niego wystąpili o wuzetkę dla bloku – dodaje.

Gazeta zwraca uwagę, że droga do inwestycji jest nieco skomplikowana. Dzielnica Bielany jest w sporze z Lidlem o opłaty za użytkowanie wieczyste za grunt przy ul. Kasprowicza. Kilka lat temu dzielnica podniosła te opłaty. Bielańscy urzędnicy doliczyli się 10 mln zł zaległości. Dlatego nie chcą dać zgody na to, by niezabudowanej działce zmienić przeznaczenie zapisane w umowie użytkowania wieczystego. Zapis ten nie blokuje jednak uzyskania pozwolenia na budowę.

Lidl buduje w Niemczech

Okazuje się, że Lidl przebudował kilka swoich pawilonów na domy ze sklepami w Niemczech. Przykładowo w modnej berlińskiej dzielnicy Prenzlauer Berg na miejscu pawilonu powstał sześciopiętrowy blok ze sklepem w parterze, a w Mahldorsfie na miejscu parterowego sklepu powstał trzypiętrowy blok z 26 mieszkaniami, złożony z prefabrykatów. Inwestycje te były konsekwencją głodu mieszkań w Berlinie.

