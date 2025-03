Ikona internetu na sprzedaż. Czeka na nowego właściciela

Po rebrandingu Twittera na X, kultowe elementy związane z serwisem społecznościowym stopniowo znikają z przestrzeni publicznej. W ramach tych zmian na aukcję trafił neon przedstawiający słynnego, niebieskiego ptaszka – logo, które przez lata było symbolem Twittera.

Twitter na aukcji. Kultowy ptak szuka nowego właściciela

Po zmianach wprowadzonych przez Elona Muska, które objęły zarówno stronę wizualną serwisu, jak i jego funkcjonowanie, rozpoczęła się wyprzedaż przedmiotów związanych z dawnym wizerunkiem marki. Już w sierpniu 2023 roku na sprzedaż trafiły biurowe dekoracje, meble w kształcie logotypu, a także sprzęt elektroniczny. Teraz dom aukcyjny RR Auction wystawił na licytację kolejny symbol Twittera – ogromny neon w kształcie kultowego ptaszka.

Kultowy neon Twittera – wymiary i historia

Licytowany neon ma imponujące rozmiary: jego wysokość to około 3,68 metra, szerokość 2,66 metra, a głębokość 0,50 metra. Całość waży aż 254 kilogramy. Jest to drugi z neonów, które pierwotnie zdobiły fasadę głównej siedziby Twittera w San Francisco. Pierwszy z nich został sprzedany we wrześniu 2023 roku.

Logo, nazwane „Larry” na cześć koszykarza Larry’ego Birda z Boston Celtics, było symbolem Twittera przez ponad dekadę – od 2012 do 2023 roku. Był to okres, w którym serwis osiągnął swoją największą popularność i globalne znaczenie.

„Twitter i jego jasnoniebieski ptak zakończyli swoją erę, ale symbol ten wciąż pozostaje ikoną technologii i mediów społecznościowych, rozpoznawalnym na równi z logotypami Nike czy Apple” – czytamy w opisie aukcji.

Cena i warunki zakupu neonu Twittera

Obecna cena neonu wynosi 21 664 dolary, co w przeliczeniu daje około 83 180 złotych. Licytacja trwa do 21 marca, więc zainteresowani kolekcjonerzy mają jeszcze kilka dni na złożenie swojej oferty.

Nabywca musi jednak pamiętać, że cena zakupu nie obejmuje kosztów transportu neonu. Ze względu na jego duże rozmiary i wagę, przewiezienie go może wiązać się z dodatkowymi wydatkami.

Sprzedaż kultowego neonu to kolejny krok w usuwaniu śladów po dawnym Twitterze, który obecnie funkcjonuje pod nazwą X. Dla fanów serwisu i kolekcjonerów to unikalna okazja, by stać się właścicielem jednego z najbardziej rozpoznawalnych symboli mediów społecznościowych. Jeśli więc ktoś chciałby ozdobić swój ogród czy biuro legendarnym logo, ma na to ostatnią szansę.

