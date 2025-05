Złoty reaguje na wybory. Mocna zmiana kursu

Wyniki z 99,7 proc. obwodów głosowania wskazują, że pierwszą turę wyborów prezydenckich zwyciężył kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski z wynikiem 31,3 proc. głosów. Drugie miejsce zajął kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki, którego poparło 29,6 proc. głosujących. To właśnie ci kandydaci zmierzą się w drugiej turze, która odbędzie się 1 czerwca.

Na kolejnych miejscach uplasowali się: Sławomir Mentzen (14,8 proc.), Grzegorz Braun (6,4 proc.), Szymon Hołownia (5 proc.), Adrian Zandberg (4,8 proc.), Magdalena Biejat (4,2 proc.). Poparcie pozostałych kandydatów wyniosło ok. 1 proc. lub mniej.

Złoty po wyborach. Polska waluta słabnie

Jak na wstępne wyniki wyborów prezydenckich zareagował złoty? Poniedziałkowy poranek przynosi osłabienie polskiej waluty względem głównych walut. Kurs dolara amerykańskiego wzrósł do poziomu 3,83349 złotego, co oznacza dzienną zmianę o 0,00725 złotego (wzrost o 0,19 proc.). W przypadku euro wzrost był znacznie wyraźniejszy – kurs osiągnął wartość 4,28523 złotego, co stanowi dzienną zmianę o 0,01921 złotego (wzrost o 0,45 proc.).

Poniedziałkowe notowania rozpoczęły się od kursów otwarcia wynoszących odpowiednio 3,81920 złotego za dolara oraz 4,26864 złotego za euro. Jak zauważa Money.pl, złoty słabnie znacznie mocniej wobec europejskiej waluty, gdzie reakcja jest ponad dwukrotnie silniejsza niż w przypadku amerykańskiej.

Portal zwraca uwagę, że mimo dzisiejszego osłabienia, w dłuższej perspektywie polska waluta utrzymuje dobrą pozycję, szczególnie wobec dolara. Od początku roku złoty umocnił się względem amerykańskiej waluty o 7,18 proc., a w perspektywie 52-tygodniowej zyskał 2,10 proc. Kurs dolara spadł w tym okresie o 0,08211 złotego. W relacji do euro sytuacja przedstawia się nieco inaczej. Od początku roku złoty stracił względem europejskiej waluty 0,22 proc., a w perspektywie rocznej osłabił się o 0,77 proc.

