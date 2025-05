Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile były dolar, euro, frank i funt?

Sprawdźmy, jak kształtowały się ceny dolara amerykańskiego, euro, franka szwajcarskiego i funta szterlinga od poniedziałku 12 maja do piątku 16 maja. Te informacje publikujemy dla państwa codziennie, ale na koniec tygodnia warto zaprezentować podsumowanie.

Dolar amerykański (USD)

Tydzień rozpoczął się od kursu 3,80 zł za dolara. We wtorek zanotowano wzrost do poziomu 3,82 zł, by następnie obserwować delikatny spadek w środę do 3,77 zł. Od czwartku kurs ustabilizował się na poziomie 3,78 zł, utrzymując się bez zmian aż do piątku.

Euro (EUR)

W przypadku wspólnej waluty europejskiej obserwowaliśmy względną stabilność. Kurs euro rozpoczął tydzień od poziomu 4,23 zł, wzrósł nieznacznie we wtorek do 4,25 zł, po czym powoli spadał: w środę do 4,24 zł, a w czwartek i piątek utrzymał się na poziomie 4,23 zł.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski był walutą o największej zmienności w minionym tygodniu. W poniedziałek kosztował 4,51 zł, a już we wtorek podrożał do 4,55 zł. Następnie kurs delikatnie spadał: 4,52 zł w środę, 4,51 zł w czwartek i 4,53 zł w piątek.

Funt szterling (GBP)

Brytyjska waluta rozpoczęła tydzień na poziomie 5,01 zł. Najwyższy kurs odnotowano we wtorek (5,05 zł), po czym nastąpiła lekka korekta: 5,04 zł w środę, 5,02 zł w czwartek i 5,03 zł w piątek.

Kursy walut. Podsumowanie tygodnia

Tydzień 12–16 maja przyniósł niewielkie wahania kursów głównych walut. Dolar i euro pozostały względnie stabilne, natomiast frank szwajcarski i funt szterling wykazały nieco większe fluktuacje. Tego typu informacje są kluczowe zarówno dla eksporterów, importerów, jak i osób planujących zagraniczne podróże lub inwestycje. Warto śledzić regularnie aktualizacje kursów, by lepiej zarządzać finansami w kontekście globalnych zmian ekonomicznych.

