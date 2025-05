Spore zmiany w rachunkach za prąd. Ucieszy się zwłaszcza jedna grupa

Jak informuje RMF FM, rząd zajmie się w środę projektem ustawy, który zakłada, że rachunki za prąd dla gospodarstw domowych będą wyglądać bardziej przejrzyście. Na pierwszej stronie dokumentu ma znaleźć się podsumowanie najważniejszych informacji, w tym całkowita kwota do zapłaty, którą odbiorcy zobaczą w widocznym miejscu. Ma to ułatwić im zrozumienie struktury opłat za energię. Chodzi też o to, by klientom było łatwiej porównać, która firma oferuje korzystniejsze warunki.

Rachunki za prąd będą bardziej czytelne

Obecnie przepisy regulują jedynie, które dane dostawca energii musi zamieścić na rachunku. Jego wygląd nie jest objęty regulacją i jak przyznają słuchacze rozgłośni, rachunki za prąd bywają mało czytelne, co sprawia problem zwłaszcza starszym odbiorcom, którzy niejednokrotnie muszą prosić o pomoc w odczycie osobom bliskim.

Projekt zakład również zmianę podstawowej formy wymiany korespondencji między przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami. Ma ona odbywać się drogą elektroniczną. Odbiorcy będą mieli jednak możliwość kontynuowania korespondencji w formie papierowej na życzenie, co ma zabezpieczyć interesy osób wykluczonych cyfrowo. Przedsiębiorstwa energetyczne zostaną zobligowane do skutecznego poinformowania klientów o zmianie sposobu komunikacji oraz do uzyskania od nich jasnej zgody na przejście na elektroniczną formę korespondencji.

Jak podaje RMF FM, nowe przepisy obejmą również zmiany, które mają wesprzeć rozwój odnawialnych źródeł energii. Chodzi o rozszerzenie formuły tzw. cable poolingu (współdzielenie przyłącza energetycznego) o możliwość wykorzystania magazynów energii. Dzięki temu możliwe będzie efektywniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej oraz lepsze zarządzanie nadwyżkami energii. Projekt przewiduje również podwyższenie progu mocy zainstalowanej, od którego wymagane jest uzyskanie koncesji na wytwarzanie prądu, z 1 MW do 5 MW.

