PKP poszukuje pracowników. Płaci lepiej niż dobrze

Jak podaje Gazeta.pl, PKP Polskie Linie Kolejowe opublikowała w tym miesiącu aż 130 ofert pracy na różne stanowiska w całej Polsce. Spółka poszukuje m.in. techników i inżynierów, specjalistów z branży IT, telekomunikacji, geodezji, budownictwa; ekspertów i menadżerów z dziedziny ekonomii, finansów, ochrony środowiska, HR, a także zakupów.

PKP kusi kandydatów zatrudnieniem na umowę o pracę, ale też ulgami na przejazdy kolejowe krajowe i zagraniczne, elastycznymi godzinami pracy, pracowniczą kasą zapomogowo-pożyczkową, czy dofinansowaniem ubezpieczenia społecznego.

Ile płaci PKP?

Na jakie można liczyć zarobki? Z danych, które przytacza portal wynika, że spółka dość dobrze płaci specjalistom. Widełki dla kierownika kontraktu z 5-letnim doświadczeniem wahają się od 14 tys. do 18 tys. zł brutto, podobnie wyglądają zarobki naczelnika wydziału pozyskiwania finansowania i gwarancji (od 15 tys. do 18,5 tys. zł brutto), ale dyrektor projektu może otrzymać miesięcznie od 19 tys. do nawet 23,5 tys. zł brutto.

Pracownik ds. projektów w Centrum Realizacji Inwestycji może liczyć na pensję od 6 tys. do 9 tys. zł brutto. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za monitoring realizacji projektu, analizowanie sprawozdań oraz opiniowanie dokumentacji projektowej.

Wynagrodzenie od 5 tys. do 8 tys. zł brutto przeznaczone jest dla specjalisty ds. promocji inwestycji, a także specjalisty ds. ustalania cen dostępu do infrastruktury kolejowej. Z kolei monter nawierzchni kolejowej może obecnie zarobić od 5 tys. do 6 tys. zł brutto. Nieco więcej, bo od 7 tys. do 9,5 tys. brutto kształtują się zarobki kontrolerów automatyki. Na wyższe zarobki (od 13 tys. do 16,5 tys. zł brutto) może liczyć ekspert ds. rozwoju infrastruktury IT.

