Spór o najniższą krajową. 5000 zł nie będzie?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało, by najniższa krajowa wzrosła w przyszłym roku z obecnych 4666 zł do 5020 zł brutto. – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało 27 maja 2025 r. na Stały Komitet Rady Ministrów propozycję zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2026 rok o 7,6 proc. do kwoty 5020 zł – poinformował „Fakt" resort pracy.

To więcej niż chcieli związkowcy, którzy wskazali kwotę 5015 zł brutto. Wszystko wskazuje jednak na to, że porozumienia wśród partnerów społecznych ws. płacy minimalnej nie będzie, gdyż propozycja ministerstwa nie przypadła do gustu pracodawcom.

Spór o najniższą krajową. Pracodawcy krytykują rząd

– Mieliśmy nadzieję, że wzrost płacy minimalnej w 2026 roku wreszcie wyhamuje i osiągniemy w Radzie Dialogu Społecznego porozumienie przywracające sprawiedliwą proporcję płacy minimalnej na poziomie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia – podkreśla cytowany przez serwis Gazeta.pl Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, członek Rady Dialogu Społecznego, a w przeszłości wiceszef resortu pracy.

Męcina proponuje, by najniższa krajowa wyniosła w 2026 roku 4759 zł, czyli o 93 zł więcej niż obecnie. Podwyżka proponowana przez rząd – zdaniem przedstawiciela Konfederacji Lewiatan – może oznaczać „spore kłopoty na rynku pracy, bo firmy, zwłaszcza małe i średnie nie poradzą sobie z presją płacową". Dodatkowo – jak przekonuje Męcina – może pojawić się impuls inflacyjny, który przyczyni się do jeszcze większych problemów gospodarki i negatywnie odbije się na poziomie zatrudnienia.

Ostateczną decyzję dotyczącą wysokości płacy minimalnej w przyszłym roku Rada Ministrów ma przekazać partnerom z Rady Dialogu Społecznego do 15 czerwca.

