Płaca minimalna w 2026 r. Niecodzienna propozycja resortu pracy

Do połowy czerwca rząd ma zdecydować ws. wysokości płacy minimalnej w Polsce w 2026 roku. Trwają dyskusje w tej kwestii. Związkowcy zaproponowali, by minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku wzrosło do 5015 zł brutto. Taka podwyżka ma w ich ocenie silne uzasadnienie zarówno ekonomiczne, jak i społeczne i pozwoli zrekompensować rosnące koszty życia. Tymczasem resort rodziny, pracy i polityki społecznej – co rzadko się zdarza – przebił tę propozycję.

– Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało 27 maja 2025 r. na Stały Komitet Rady Ministrów propozycję zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2026 rok o 7,6 proc. do kwoty 5020 zł – poinformowało „Fakt" ministerstwo.

Płaca minimalna przekroczy 5000 zł?

Ostateczną propozycję dotyczącą wysokości płacy minimalnej w przyszłym roku Rada Ministrów ma przekazać partnerom z Rady Dialogu Społecznego do 15 czerwca.

– Proponowana wysokość jest zgodna z prognozowanym przez Ministerstwo Finansów wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2026 r. – podkreśla resort.

Jeśli rząd zaakceptuje propozycje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wówczas płaca minimalna wzrośnie o 354 zł brutto. Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 4666 zł brutto.

Wszystko wskazuje na to, że w 2026 roku płaca minimalna zostanie podniesiona tylko raz od 1 stycznia i będzie obowiązywać w takiej samej wysokości przez cały rok. Dwie podwyżki płacy minimalnej można wprowadzić, jeśli prognozowana na kolejny rok inflacja miałaby przekroczyć 5 proc. Z rządowych prognoz wynika, że w przyszłym roku ceny wzrosną o 3,8 proc. Dwukrotny wzrost minimalnego wynagrodzenia miał miejsce w latach 2023-2024, co miało związek z najwyższą od przeszło 20 lat inflacją w Polsce.

