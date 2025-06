Orlen wprowadza na rynek innowacyjną technologię produkcji energii

Multifuel to innowacyjne rozwiązanie opracowane przez koncern, we współpracy ze spółką Horus Energia, które przyspieszy wykorzystanie paliw alternatywnych w przemyśle, przyczyniając się do redukcji emisji CO2 w tym sektorze. Jego biznesowe zastosowanie sprzyja łagodnej transformacji energetycznej, pozostawiając użytkownikom elastyczność w doborze wykorzystywanych źródeł energii. System wielopaliwowy Multifuel może być stosowany w nowych oraz już pracujących jednostkach wytwórczych, zwiększając sprawność produkcji energii elektrycznej nawet o 5 procent. ORLEN, wraz ze swoim partnerem, wystąpił o ochronę patentową swojego wynalazku.

– Skutecznie przekuwamy pomysły w konkretne rozwiązania rynkowe. Opracowaliśmy, przetestowaliśmy, a teraz rozpoczynamy wdrażanie i komercjalizację unikalnego na skalę światową systemu wielopaliwowego Multifuel. Jego zastosowanie umożliwia produkcję energii z nisko- i zeroemisyjnych źródeł, takich jak gaz ziemny i wodór, w zależności od ich dostępności. Nasze rozwiązanie to ważny krok w transformacji energetycznej, przybliżający nas do osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku. Multifuel od początku rozwijaliśmy z myślą o szerokim zastosowaniu w przemyśle, by wspierać w ten sposób dekarbonizację polskiej gospodarki – mówi Tomasz Jarmicki, Dyrektor Biura Rozwoju i Wdrożeń Technologii Gazowych ORLEN.

System Multifuel to unikalna nakładka na silnik gazowy dużej mocy, od 300 kWel do 2 MWel, która może być stosowana w wielu gałęziach przemysłu, m.in. w energetyce, w tym w hubach energetycznych, klastrach energii, czy jako stabilizacja Krajowego Systemu Energetycznego. Innowacyjna technologia stworzona przez ORLEN znajduje zastosowanie także w procesach ładowania samochodów elektrycznych na stacjach. Ponadto może być wykorzystywana w wielkoskalowym budownictwie wielorodzinnym, w galeriach handlowych, czy obiektach użyteczności publicznej, wymagających zapewnienia stałych dostaw energii elektrycznej lub rezerwowego źródła prądu.

W technologii Multifuel gaz ziemny, wodór i ich dowolne mieszanki są dostarczane do silnika gazowego poprzez dwa niezależne układy zintegrowane z systemem sterowania i kontroli. Dzięki nim można dowolnie, w czasie pracy jednostki, zmienić proporcje składu mieszanki, czego nie oferuje żadne inne rozwiązanie dostępne na rynku. Dawki paliwa są regulowane automatycznie, bez konieczności redukcji mocy, a zmiana parametrów może nastąpić w ciągu jednego cyklu pracy silnika.

Wysoką efektywność i niezawodność autorskiej technologii ORLEN potwierdziły pomiary kluczowych parametrów operacyjnych prototypowego urządzenia. Podczas testów z wykorzystaniem ponad pół tony wodoru w różnych mieszaninach z gazem ziemnym maksymalna sprawność produkcji energii elektrycznej wzrosła o ponad 5 procent w odniesieniu do parametrów fabrycznych silnika gazowego bez nakładki Multifuel. Testy wykazały także bezpieczeństwo zastosowania mieszaniny wodoru oraz gazu ziemnego w procesach energetycznych.

W ramach umowy zawartej przez ORLEN z Horus Energia spółka ta wprowadziła do swojej oferty produkty wyposażone w technologię Multifuel, które mają zastosowanie w nowych i już istniejących instalacjach energetyki rozproszonej. Dzięki temu możliwa jest ich dekarbonizacja poprzez stopniowe przestawienie na zasilanie gazami alternatywnymi. ORLEN zgłosił system Multifuel do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, a także do europejskiego odpowiednika – EPO.

