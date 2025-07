Nawrocki szykuje pierwsze ustawy. Chodzi m.in. CPK

Choć do inauguracji prezydentury Karola Nawrockiego pozostał jeszcze nieco ponad miesiąc, to następca Andrzeja Dudy już kompletuje skład swojej kancelarii, a także opracowuje plan działania na pierwsze tygodnie. O szczegółach pisze Money.pl.

Karol Nawrocki szykuje pierwsze ustawy. W planach m.in. CPK

Plan zakłada, że w ciągu pierwszych dwóch tygodni nowy prezydent złoży co najmniej 5-6 projektów ustaw. W pierwszej kolejności przedstawiony ma być projekt dotyczące CPK, pakiet „ustaw rozwojowych" (ws. dużych inwestycji, być może atomu) oraz spraw podatkowych. Pojawiały się doniesienia, że cały pakiet ma być w jednym projekcie "Tak dla rozwoju", ale z najnowszych informacji wynika, że będą to oddzielne projekty.

Ustawa ws. CPK ma się nieco różnić od projektu obywatelskiego, który Nawrocki podchwycił w kampanii. W pakiecie podatkowym mają pojawić się zapowiadana w kampanii pomysły, jak m.in. PIT 0 dla rodzin z dziećmi (zwolnienie do 140 tys. zł dochodu rocznie dla każdego rodzica wychowującego co najmniej dwoje dzieci), ulga prorodzinna dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym oraz ryczałtem, podniesienie drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł, likwidacja tzw. podatku Belki również do poziomu 140 tys. zł dochodu rocznego czy waloryzacja emerytur minimum o 150 zł.

Z wyliczeń Money.pl wynika, że cały pakiet podatkowy Nawrockiego kosztować będzie ok. 19 mld zł.

Nowy prezydent wyręczy rząd ws. kwoty wolnej?

Po tym jak nowy prezydent zgłosi komplet ustaw realizujących jego obietnice, można spodziewać się projektów mających na celu sprawdzenie intencji rządu. Chodzi tu przede wszystkim o podniesienie kwoty wolnej od podatku – z 30 do 60 tys. zł. W niedawnym wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej" Nawrocki zapowiedział, że jeśli nie otrzyma w najbliższym czasie ustawy w tej sprawie, to zdecyduje się na podjęcie inicjatywy ustawodawczej.

