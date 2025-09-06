Polacy chcą realizacji kluczowej obietnicy Tuska. Nawet kosztem budżetu

Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł to jedna z kluczowych obietnic przedwyborczych Koalicji Obywatelskiej. Połowa kadencji zbliża się wielkimi krokami, a już wiadomo, że realizacji tego postulatu w 2026 roku na pewno nie będzie. W budżecie na przyszły rok podwyżki kwoty wolnej nie przewidziano. Nie jest to zaskoczeniem, gdyż już w lipcu informował o tym premier Donald Tusk.

– Kiedy będziemy gotowi z projektem kwoty wolnej od podatku i z timingiem, to znaczy w jakim czasie ile, dokładnie o tym poinformuję. Na pewno na rok 2026 tego nie będzie – powiedział w „Faktach po Faktach" szef rządu.

We wcześniejszych wypowiedziach premier sugerował, że wzrost kwoty wolnej może nastąpić w tej kadencji parlamentu, co oznaczałoby, że dojdzie do tego w 2027 roku.

Podwyżka kwoty wolnej to rozwiązanie oczekiwane przez miliony Polaków. Gdy przed rokiem pracownia SW Research w sondażu dla "Wprost" zapytała, której niezrealizowanej przez obecną koalicję obietnicy żałują najbardziej, respondenci wskazali właśnie podniesienie kwoty wolnej (38 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się legalna aborcja do 12. tygodnia ciąży i zmiany w tzw. podatku Belki – odpowiednio 22,7 proc. i 21,6 proc.).

Podwyżka kwoty wolnej kosztem stanu budżetu?

Teraz pracownia przeprowadziła badanie na zlecenie Onetu, w którym zapytała o to, czy podniesienie kwoty wolnej od podatku powinno być priorytetem rządu, nawet kosztem zwiększenia deficytu budżetowego. Niespełna 40 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco, a 29,2 proc. badanych było przeciwnego zdania. 31 proc. wybrało opcję "trudno powiedzieć".

Z sondażu wynika, że za podwyżką kwoty wolnej od podatku dużo częściej są mężczyźni niż kobiety (46,5 proc. do 34,1 proc.). Opcja ta jest szczególnie popierana przez respondentów w wieku 35-49 lat (43,2 proc.).

Przypomnijmy, że obecnie kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. zł, co jest efektem Polskiego Ładu wprowadzonego w 2022 roku przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Osoby zarabiające rocznie taką kwotę w ogóle nie płacą PIT.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 2-3 września 2025 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 830 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

