Dodatkowy dzień wolny w listopadzie. Zobacz, kto go dostanie

Wszystkich Świętych zbliża się wielkimi krokami. W tym roku 1 listopada wypada w sobotę. Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki przypomina, że pracownicy, dla których sobota jest dniem wolnym od pracy muszą dostać dodatkowy dzień wolny”. Stanecki wskazuje, że to pracodawca decyduje, kiedy udzieli dnia wolnego od pracy, choć może również wyrazić zgodę na wniosek co do wyboru dnia wolnego ze strony pracownika.

Dodatkowy dzień wolny powinien zostać wyznaczony przez pracodawcę w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiło święto. – Dla większości pracowników oznacza to, że wolne będzie musiało nastąpić w listopadzie – ani wcześniej, ani później. Tylko wtedy, kiedy w firmie obowiązuje inny okres rozliczeniowy niż jednomiesięczny, na przykład trzymiesięczny czy nawet dwunastomiesięczny, wolne może nastąpić w innym miesiącu niż w listopadzie – wyjaśnia Stanecki, cytowany przez serwis internetowy radia RMF FM.

Pominięcie obowiązku wyznaczenia dnia wolnego za święto wypadające w sobotę to poważne naruszenie przepisów o czasie pracy. Zgodnie z art. 281 § 1 Kodeksu pracy „Pracodawca, który narusza przepisy o czasie pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł." Naruszenia tego typu kontroluje Państwowa Inspekcja Pracy.

Dni wolne w listopadzie. Dla kogo czterodniowy weekend?

W przypadku pracowników administracji państwowej decyzję o terminie dodatkowego dnia wolnego podejmuje Prezes Rady Ministrów. W 2025 roku, na mocy zarządzenia premiera, 10 listopada został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla członków korpusu służby cywilnej. Tym samym pracownicy administracji państwowej będą mogły cieszyć się czterodniowym weekendem – od soboty 8 listopada aż do wtorku 11 listopada, kiedy przypada Narodowe Święto Niepodległości.

Na dodatkowy dzień wolny mogą liczyć również pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w innych sektorach. Wielu pracodawców – zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym – decyduje się na wyznaczenie 10 listopada jako dnia wolnego. Na dzień wolny za 1 listopada nie mogą natomiast liczyć osoby pracujące na umowie zlecenie, umowie o dzieło oraz na kontraktach B2B, a także pracownicy zatrudnieni w systemie zmianowym lub równoważnym, dla których sobota jest standardowym dniem pracy.

Czytaj też:

Gigantyczne odprawy dla pracowników. Nawet 400 tys. złCzytaj też:

Jak zbudować system wynagrodzeń i premii pracowników? Oto 7 kroków