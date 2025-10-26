Gigantyczne odprawy dla pracowników. Nawet 400 tys. zł

PGE GiEK, przedstawiciele związków zawodowych oraz dyrekcja Oddziału Elektrowni Dolna Odra podpisali w piątek, 24 października, porozumienie dotyczące pakietu osłonowego dla pracowników wygaszanego zakładu.

Według komunikatu PGE, wartość pakietu szacowana jest na około 250 mln zł, a odprawy mogą sięgać łącznie nawet 30-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia, czyli do 400 tys. zł brutto na osobę.

– Podpisanie porozumienia jest dowodem na to, że potrafimy wspólnie wypracowywać rozwiązania, które w szerokim zakresie chronią interesy ludzi. Priorytetem jest dla nas odpowiedzialna transformacja – prowadzona z myślą o ludziach i dla ludzi, z poszanowaniem dialogu i wzajemnego zaufania. Chcemy, aby każdy pracownik miał poczucie bezpieczeństwa i realnego wsparcia w tym procesie. Dziękuję wszystkim, którzy włożyli w ten proces czas, energię i dobrą wolę – powiedział Jacek Kaczorowski, Prezes Zarządu PGE GiEK

Programy wsparcia dla pracowników Elektrowni Dolna Odra

Dla pracowników, którzy nie będą chcieli pozostać w Grupie, przygotowano jednorazowe odprawy pieniężne oraz Program Dobrowolnych Odejść. Osoby zbliżające się do emerytury, którym pozostały maksymalnie cztery lata pracy, będą mogły skorzystać z urlopu energetycznego, otrzymując 80 proc. miesięcznego wynagrodzenia, zgodnie z ustawą o osłonach socjalnych.

– Porozumienie jest dla nas ogromnym osiągnięciem i źródłem satysfakcji. Przez wiele miesięcy prowadziliśmy intensywne rozmowy, nierzadko trudne i wymagające kompromisów, ale zawsze kierowaliśmy się wspólnym celem – zapewnieniem pracownikom poczucia bezpieczeństwa w czasie transformacji. Elektrownia Dolna Odra to miejsce z ogromną historią, przez dziesięciolecia stanowiła filar lokalnej gospodarki i społeczności. Dlatego tak ważne było, aby proces transformacji odbywał się z poszanowaniem ludzi, którzy ją tworzyli. Dzisiejsze porozumienie to gwarancja, że nikt nie zostanie pozostawiony sam sobie – podkreślał Mariusz Kamiński, przewodniczący MNSZZ Pracowników Zespołu Elektrowni Dolna Odra.

PGE zapewnia, że pracownicy otrzymają pełen pakiet informacji o swoich uprawnieniach, kryteriach kwalifikacji oraz trybie przystąpienia do programów wspierających, a także będą mogli korzystać ze spotkań z doradcami zawodowymi i ekspertami ds. rynku pracy.

Czytaj też:

Politycy PiS chcą węgla. „Zielona ideologia niszczy konkurencyjność Europy”

Inwestycje Grupy PGE

Porozumienie w Elektrowni Dolna Odra wpisuje się w strategiczną transformację energetyczną PGE, obejmującą wielomiliardowe inwestycje w regionach dotychczas opartych na węglu.

Grupa prowadzi w Gryfinie i okolicach program o wartości 7 mld zł, w ramach którego w 2024 roku uruchomiono dwa bloki gazowo-parowe o mocy 1366 MW, a obecnie trwa budowa Ciepłowni Gryfino planowanej do przekazania w III kwartale 2026 roku. W sierpniu PGE ogłosiła przetarg na blok gazowy 600 MW w Gryfino – Dolna Odra oraz planuje budowę bateryjnego magazynu energii o mocy 400 MW i pojemności min. 800 MWh.

– Zrealizowane i planowane inwestycje zapewnią nowe miejsca pracy, stabilne zatrudnienie dla pracowników oraz przyczynią się do rozwoju regionu poprzez wpływy podatkowe –czytamy w komunikacie.

Czytaj też:

Wielkie odbicie w mieszkaniówce. Deweloperzy wracają do gryCzytaj też:

Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?