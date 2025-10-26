Jak zbudować system wynagrodzeń i premii pracowników? Oto 7 kroków

Budowanie systemu wynagrodzeń i premii to jedno z najtrudniejszych zadań w firmie. Z jednej strony chcesz motywować ludzi, z drugiej nie chcesz, żeby system premiowy doprowadził do frustracji, niesprawiedliwości czy wyścigu szczurów.
Wiem, że to temat delikatny. Ale jeśli chcesz, żeby Twoi ludzie naprawdę pracowali z zaangażowaniem, warto go dobrze poukładać.
Krok 1. Zdefiniuj, po co istnieje Twoja firma
Zacznij od początku – od celu przedsiębiorstwa. Czy zależy Ci na szybkim wzroście zysków? Czy może chcesz budować wartość i stabilność firmy przez lata? Bez jasnego celu nie zbudujesz żadnego sensownego systemu wynagrodzeń.
Krok 2. Ustal cele zarządu
Kiedy już wiesz, dokąd zmierza firma, określ, co musi zrobić zarząd, żeby ten cel zrealizować. Cele zarządu powinny być konkretne, mierzalne i jasno powiązane z wynikiem całej firmy. Nie ma nic gorszego niż premie „za nic”.
