Jak zbudować system wynagrodzeń i premii pracowników? Oto 7 kroków

Wiem, że to temat delikatny. Ale jeśli chcesz, żeby Twoi ludzie naprawdę pracowali z zaangażowaniem, warto go dobrze poukładać.

Krok 1. Zdefiniuj, po co istnieje Twoja firma

Zacznij od początku – od celu przedsiębiorstwa. Czy zależy Ci na szybkim wzroście zysków? Czy może chcesz budować wartość i stabilność firmy przez lata? Bez jasnego celu nie zbudujesz żadnego sensownego systemu wynagrodzeń.

Krok 2. Ustal cele zarządu

Kiedy już wiesz, dokąd zmierza firma, określ, co musi zrobić zarząd, żeby ten cel zrealizować. Cele zarządu powinny być konkretne, mierzalne i jasno powiązane z wynikiem całej firmy. Nie ma nic gorszego niż premie „za nic”.