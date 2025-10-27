Kluczowej obietnicy KO na razie nie będzie? Wymowne słowa ministra finansów

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański był w poniedziałek gościem radia TOK FM. Jednym z tematów wywiadu była kwestia podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł, jeden z najważniejszym postulatów Koalicji Obywatelskiej z kampanii wyborczej. Domański potwierdził, że w 2026 roku podwyżki kwoty wolnej od podatku nie będzie.

Podwyżki kwoty wolnej od podatku w 2026 r. nie będzie

– W tej chwili realizujemy największy w historii program modernizacji polskiej armii. Na bezpieczeństwo w przyszłorocznym budżecie wydajemy prawie dwa razy więcej, niż wydawał PiS. Zwiększamy wydatki na ochronę zdrowia. Krok po kroku realizujemy nasze obietnice wyborcze, pracujemy nad tym, żeby wdrażać wszystkie zobowiązania – tłumaczył w „Poranku TOK FM" szef resortu finansów i gospodarki.

Z wcześniejszym wypowiedzi premiera Donalda Tuska wynikało, że wzrost kwoty wolnej od podatku możliwy będzie w tej kadencji parlamentu, co oznaczałoby, że dojdzie do tego w 2027 roku. Domański nie potrafił sprecyzować, czy taki scenariusz jest możliwy. Stwierdził natomiast, że budżet musi zostać "zrównoważony" i potrzeba do tego pewnych działań związanych z podwyższeniem niektórych podatków. Na uwagę, że prezydent Karol Nawrocki zadeklarował, że nie ma zamiaru podpisywać się pod podwyżkami podatków, minister finansów i gospodarki odpowiedział, że rząd będzie przekonywał, iż jest to potrzebne. – Trzeba zbilansować budżet, potrzebne są dodatkowe dochody – podkreślił Domański.

Polacy sceptyczni

Z przeprowadzonego przed miesiącem sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że niemal połowa Polaków (49,4 proc.) nie wierzy, że obecna ekipa rządząca zdoła podnieść kwotę wolną od podatku w tej kadencji. Blisko 30 proc. ankietowanych wierzy, że do tego dojdzie, a 21,7 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Najbardziej sceptyczni okazują się mieszkańcy miast liczących od 200 do 500 tys. mieszkańców, a także najlepiej zarabiający – powyżej 7000 zł netto (odpowiednio 63,5 i 57,3 proc.). W podwyżkę kwoty wolnej wierzą natomiast najmłodsi uczestnicy badania w wieku 18-24 lata (40,2 proc.). Jest to jedyna grupa, w której odpowiedzi na „tak" przewyższały głosy na „nie".

Przypomnijmy, że obecnie kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. zł, co jest efektem Polskiego Ładu wprowadzonego w 2022 roku przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Osoby zarabiające rocznie taką kwotę w ogóle nie płacą PIT.

