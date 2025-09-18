Polacy sceptyczni wobec realizacji kluczowej obietnicy Tuska. Ta grupa wyjątkiem

Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł to jedna z kluczowych obietnic Koalicji Obywatelskiej z ostatniej kampanii przed wyborami parlamentarnymi. W przyszłym miesiącu miną dwa lata od wyborów, a zarazem półmetek obecnej kadencji parlamentu, a wiadomo, że w najbliższym czasie realizacji tego postulatu nie należy się spodziewać. W budżecie na 2026 rok podwyżki kwoty wolnej nie przewidziano. Nie jest to zaskoczeniem, gdyż już w lipcu informował o tym premier Donald Tusk.

– Kiedy będziemy gotowi z projektem kwoty wolnej od podatku i z timingiem, to znaczy w jakim czasie ile, dokładnie o tym poinformuję. Na pewno na rok 2026 tego nie będzie – powiedział w „Faktach po Faktach" szef rządu.

Połowa Polaków nie wierzy w podwyżkę kwoty wolnej od podatku

We wcześniejszych wypowiedziach lider partii rządzącej sugerował, że wzrost kwoty wolnej może nastąpić w tej kadencji parlamentu, co oznaczałoby, że dojdzie do tego w 2027 roku. Blisko połowa Polaków nie wierzy jednak w ten scenariusz. Dowodzi tego najnowszy sondaż SW Research dla „Wprost".

Na pytanie: „Czy obecna ekipa rządząca zdoła podnieść kwotę wolną od podatku w tej kadencji (do 2027 r.)?" aż 49,4 proc. ankietowanych odpowiedziało „nie". W realizację tej obietnicy jeszcze w obecnej kadencji parlamentu wierzy niespełna 29 proc. respondentów, a 21,7 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.