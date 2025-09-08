Coraz bardziej sfrustrowana grupa zawodowa. Nie chodzi tylko o pieniądze

Z raportu agencji doradztwa personalnego Hays Poland „Rynek pracy 2025. Półroczny przegląd trendów" dowiadujemy się m.in., że specjaliści i menedżerowie coraz gorzej oceniają perspektywę swojej kariery zawodowej. Pozytywne oceny wyraziło 34 proc. respondentów, podczas gdy na początku roku było to 52 proc., co oznacza spadek aż o 18 pkt proc. 32 proc. ocenia perspektywę swojej kariery zawodowej negatywnie, co z kolei oznacza wzrost aż o 22 pkt proc. w stosunku do stycznia. 34 proc. badanych wybrało opcję "trudno powiedzieć".

Specjaliści sfrustrowani brakiem podwyżek i nie tylko

Twórcy raportu wskazują, że optymistycznego myślenia nie ułatwiają pracownikom coraz trudniejsze starania o podwyżkę. Chociaż większość ankietowanych firm dokonała podwyżek w pierwszym półroczu tego roku, to odsetek ten jest niższy od grupy pracodawców, którzy w styczniu br. deklarowali plany zwiększenia płac – 60 vs. 79 proc. W konsekwencji 57 proc. specjalistów nie otrzymało podwyżki w tym roku. Zdecydowana większość, bo aż 86 proc. nie spodziewa się, że jeszcze w tym roku ją otrzyma.

– Firmy przyznają podwyżki rzadziej, niż planowały, co wyraźnie ostudziło oczekiwania pracowników wobec kolejnych wzrostów. Specjaliści czują się niedocenieni i odnotowują spadek satysfakcji z pracy. Rzutuje to na poziom ich zaangażowania i skutkuje faktem, że ponad 60 proc. z nich rozważa zmianę miejsca zatrudnienia – komentuje Alex Shteingardt, Dyrektor Zarządzający Hays Poland.

Zmianę pracodawcy rozważa 62 proc. respondentów. Jako główny powód wskazują poziom wynagrodzenia. Brak podwyżek i satysfakcji z finansowego aspektu pracy mogą tymczasem prowadzić do spadku zaangażowania. Przyznaje się do tego 45 proc. badanych. Malejące zaangażowanie ma jednak związek nie tylko z kwestiami finansowymi. Respondenci wskazywali w tym kontekście również m.in. brak poczucia bezpieczeństwa (obawy przed utratą pracy), duże zmiany organizacyjne czy też zbyt duży nakład pracy.

Raport Hays Poland „Rynek pracy 2025. Półroczny przegląd trendów” został opracowany na podstawie danych uzyskanych w badaniu przeprowadzonym w okresie od czerwca do lipca 2025 roku metodą CAWI wśród blisko 600 firm oraz ponad 1000 specjalistów.

