Polacy wracają zestresowani do pracy. Jest kluczowy powód

Sezon urlopowy dobiega końca. Okazuje się, że dla wielu Polaków powrót do pracy nie jest łatwy. Z badania przeprowadzonego przez agencję pracy Gi Group Holding wynika, że aż 63 proc. pracowników stwierdziło, że czuje się bardziej zestresowanych po wakacjach niż przed ich rozpoczęciem.

Dlaczego stresuje nas powrót do pracy?

Głównym powodem napięcia po powrocie do pracy z urlopu jest nagromadzenie zadań. Na ten czynnik wskazała połowa respondentów. Co piąty badany przyznaje, że czuje frustrację z uwagi na fakt, że na następny dłuższy urlop będzie musiał poczekać rok. Podobny odsetek ankietowanych zwraca uwagę na projekty wymagające natychmiastowej realizacji, a jedna dziesiąta przyznaje, że ma trudności z przełamaniem rozleniwienia.

– Stres związany z powrotem do pracy może dotknąć każdego. Najsilniej odczuwają go osoby, które po urlopie mierzą się z nadmiarem obowiązków oraz brakiem czasu na stopniową adaptację. Presja, pośpiech i konieczność szybkiego „wdrożenia się” sprawiają, że napięcie może być wyjątkowo uciążliwe. Dlatego tak ważne jest planowanie zadań zarówno przed wyjazdem, jak i po powrocie. Warto przemyśleć i uporządkować listę zadań, wyznaczyć priorytety i stopniowo wchodzić w rytm pracy – radzi Anna Wesołowska, Dyrektor Zarządzająca Gi Group.

Twórcy badania zwracają uwagę również na fakt, że aż 37 proc. respondentów odczuwa większy niepokój przed wyjazdem na wypoczynek niż po powrocie z urlopu. Może to świadczyć o tym, iż sam etap przygotowań do wakacji również może być istotnym wyzwaniem.

Nie potrafimy odciąć się od pracy?

Najczęstszą przyczyną niepokoju przed urlopem jest zmaganie się ze sprawami „na ostatnią chwilę” na co wskazało 34 proc. ankietowanych. Niewiele mniej, bo 29 proc. badanych stresuje konieczność domknięcia zadań przed wyjazdem, a 20 proc. przyznaje, że już przed urlopem czuje przerażenie perspektywą nadrobienia zaległości.

Tylko co piąty uczestnik badania twierdzi, że na urlopie potrafi całkowicie odciąć się wtedy od pracy. Jednocześnie blisko połowa przyznaje, że sporadycznie wraca myślami do spraw zawodowych. Co czwarty pracownik robi to często, natomiast 5 proc. niemal bez przerwy. Takie nawyki sprzyjają narastaniu napięcia i zwiększają ryzyko stresu po powrocie z urlopu.

