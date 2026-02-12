TSUE przesądził sprawę WIBOR-u. Co czeka kredytobiorców?

Na ten wyrok czekała cała Polska. Oddech wstrzymały zarówno banki, jak i kredytobiorcy. Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) orzekł dziś w sprawie dotyczącej stosowania wskaźnika WIBOR w umowach kredytowych.

Przypomnijmy, chodzi o sprawę C-471/24, dotyczącą pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Okręgowy w Częstochowie w sprawie WIBOR-u.

Co orzekł TSUE?

Mamy wyrok, jednak na uzasadnienie musimy chwilę jeszcze poczekać. Jak wyjaśnia prawniczka, Trybunał uznał, że dyrektywa EWG 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich ma zastosowanie również do kredytów złotowych.

– Nie ma znaczenia, że prawo krajowe określa sposób ustalania zmiennej stopy procentowej, a także nie ma znaczenia, że WIBOR podlega częściowo prawu Unii – wyjaśnia w rozmowie z „Wprost” adwokat Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Prawniczka podkreśla, że w notatce prasowej zamieszczonej na stronie TSUE zostało wprost wskazane:

„Gdy przepisy krajowe określają bowiem jedynie ogólne ramy ustalania takiego oprocentowania, pozostawiając przedsiębiorcy możliwość określenia umownego wskaźnika referencyjnego lub stałej marży, którą się dodaje, klauzula umowna ustalająca oprocentowanie zmienne oparte na wskaźniku referencyjnym, takim jak WIBOR, może być zbadana w świetle tej dyrektywy”.

Co czwartkowy wyrok oznacza dla kredytobiorców?

Zdaniem prawniczki, decyzja TSUE w praktyce oznacza, że sądy w sprawach kredytów złotowych mogą stosować dyrektywę i analizować zapisy klauzul zmiennego oprocentowania w konkretnej umowie zawartej z danym konsumentem.

– Należy podkreślić, że do tej pory sporne było to, czy sądy mogą odnosić się do przepisów wskazanej dyrektywy, na której swoją argumentację prawną opierają między innymi kredytobiorcy frankowi. Jest to krok milowy w sporach sądowych opartych o zmienną stawkę referencyjną WIBOR. Szersze omówienie zostanie przedstawione po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku, które na chwilę obecną nie jest jeszcze dostępne na stronie Trybunału – tłumaczy mec. Anna Wolna-Sroka.

