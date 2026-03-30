10 lat Netflixa w Polsce. Tak przyczynił się do rozwoju naszej gospodarki

30 marca w Warszawie odbyła się konferencja prasowa z okazji 10 lat obecności Netflixa w Polsce. W czasie wydarzenia nastąpiło symboliczne otwarcie nowego biura Netflixa w Polsce, które jest siedzibą dla zespołów pracujących nad produkcjami dostępnymi w serwisie, jak i jedynego (poza Stanami Zjednoczonymi) hubu technologicznego firmy.

Wkład w polską gospodarkę i przemysł kreatywny

Podczas spotkania z udziałem Grega Petersa, prezesa Netflixa, podsumowano historię serwisu i dekadę współpracy z twórcami, instytucjami i dystrybutorami na polskim rynku. Peters zwracał również uwagę na wkład Netflixa w polską gospodarkę.

– W ciągu ostatniej dekady Netflix zainwestował w Polsce, przyczyniając się do wzrostu polskiego PKB, ponad 3 miliardy złotych – powiedział szef Netflixa. – Nawiązaliśmy współpracę z ponad 40 lokalnymi firmami produkcyjnymi, tworząc ponad 5 000 miejsc pracy dla członków obsady i ekipy, a także dodatkowe 14 000 ról dla statystów i pracowników dorywczych – dodał.

– Przez te 10 lat udostępniliśmy w Netflixie ponad 700 polskich filmów i seriali, w tym ponad 80 oryginalnych produkcji i setki kolejnych, pozyskanych na licencji –powiedział Łukasz Kłuskiewicz, dyrektor programowy Netflixa w Europie Środkowo-Wschodniej.

– Już od pierwszego lokalnego tytułu „1983” naszym celem było tworzenie oferty tak różnorodnej jak gusta polskiej publiczności. Ta wizja towarzyszyła nam przez całą dekadę, podczas której powstały globalne sukcesy jak „Wielka Woda” czy „Znachor”, gatunkowi ulubieńcy widzów jak „Gang Zielonej Rękawiczki” oraz „Matki Pingwinów” i najnowsze superprodukcje „1670” czy „Heweliusz” – dodał.

Warszawa – unikalny ośrodek kreatywny i technologiczny

Władze spółki wskazują, że Warszawa jest jedną z najbardziej wyjątkowych lokalizacji na światowej mapie Netflixa, a nowe biuro to miejsce pracy zespołów odpowiadających za lokalne tytuły w Europie Środkowo-Wschodniej i jednocześnie inżynierów budujących innowacyjne rozwiązania używane przez widzów i twórców Netflixa na całym świecie.

– Netflix dostarcza rozrywkę dla ponad pół miliarda ludzi na całym świecie – podkreślał Greg Peters.

– Spełnianie oczekiwań tak dużej widowni oznacza mierzenie się z najtrudniejszymi i jednocześnie najbardziej ekscytującymi wyzwaniami technologicznymi w branży rozrywkowej. Zdecydowaliśmy się ulokować jedyny poza USA hub technologiczny właśnie w Polsce, ponieważ przyciągnęły nas wyjątkowe talenty inżynieryjne i wysoki poziom edukacji. Dzisiejszy warszawski zespół inżynierów jest jednym z silników globalnego ekosystemu innowacji Netflixa – rozwiązania tworzone tutaj wpływają na to, jak z rozrywki korzystają widzowie na całym świecie – dodał.

To właśnie zespół w Polsce pracuje m.in. nad narzędziami, które wspierają proces produkcji, pozwalając na niemal natychmiastowe recenzowanie wczesnych wersji filmów czy seriali nagrywanych w dowolnym miejscu na świecie. To, co kiedyś wymagało przesyłania fizycznych nośników, teraz odbywa się niemal w czasie rzeczywistym, radykalnie przyspieszając pracę twórców. Jeszcze w tym roku Netflix planuje zatrudnić dodatkowo około 200 inżynierów w Warszawie.

Inwestycje w rozwój talentów

Netflix zamierza kontynuować inwestycje w Polsce, nie tylko finansując kolejne produkcje i kreując więcej miejsc pracy, ale również wspierając rozwój nowych talentów, odpowiedzialnych za przyszłość całej branży.

W latach 2021–2025 firma zainwestowała miliony złotych w programy rozwoju umiejętności i talentów, obejmując szkoleniami oraz inicjatywami budowania kompetencji ponad 1300 uczestników z całej Polski. Takimi inicjatywami są m.in. program mentorski Scenarzystki na Horyzoncie organizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty oraz warsztaty filmowe dla młodzieży Nakręć się na przyszłość realizowane z KIPA i PISF.

Czytaj też:

Na Netflix jest teraz 12 filmów z ocenami powyżej 8/10. Oto ich listaCzytaj też:

W dobę ten serial stał się numerem jeden na Netflix! Mamy hit roku?