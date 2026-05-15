Sejm zdecydował ws. kryptowalut. Do trzech razy sztuka?

Posłowie przyjęli kolejną wersję projektu ustawy ws. kryptoaktywów. Głosowało 441 posłów, z czego „za” było 241 posłów, a przeciw 200. Nikt się nie wstrzymał. Projekt poparły kluby koalicji rządzącej, czyli Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Lewicy, Polski 2050, Centrum, jak również posłowie koła Razem i pięciu posłów niezrzeszonych.

– Nasza ustawa to ustawa, która w sposób efektywny reguluje rynek kryptoaktywów. Ustawa, dzięki której oszczędzających, inwestujących na tym rynku będzie można otoczyć takim samym poziomem ochrony, jak inwestujących na innych rynkach finansowych. Skończcie ten cyrk, stańcie po stronie Polaków i poprzyjcie dobry projekt – przekonywał jeszcze przed głosowaniem minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, cytowany przez tvn24.pl.

Trzecie podejście do kryptowalut

Przypomnijmy, że projekt wyznacza Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) jako organ nadzorczy nad rynkiem kryptoaktywów. Komisja otrzymałaby m.in. możliwość blokowania rachunków pieniężnych i rachunków kryptoaktywów na 96 godzin z możliwością przedłużenia do sześciu miesięcy.

W najnowszej wersji uwzględniono propozycję Kancelarii Prezydenta, zgodnie z którą KNF współpracy z ministrem finansów miałaby co roku sporządzać i publikować w Biuletynie Informacji Publicznej raporty o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów.

Projekt przewiduje również możliwość wpisywania przez KNF do rejestru domen internetowych służących do prowadzenia nielegalnej działalności w zakresie kryptoaktywów oraz nakładania kar finansowych na emitentów i dostawców usług związanych z kryptoaktywami.

Sejm po raz trzeci podjął próbę uregulowania rynku kryptoaktywów. Dwie poprzednie rządowe ustawy w tej sprawie zostały zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego.

