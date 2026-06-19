Solorz ujawnia nowy biznesowy plan. „Chcę, żeby Polska była przy stole”

Chciałbym pozostawić po sobie nową generację inwestycji, które stworzą wykwalifikowane miejsca pracy, wzmocnią pozycję Polski na świecie i dadzą młodym ludziom powód, by budować swoją przyszłość tutaj – mówi Zygmunt Solorz w rozmowie z „Wprost”.
Szymon Krawiec, „Wprost”: O czym pan rozmawiał Donaldem Trumpem?
Zygmunt Solorz: To było prywatne spotkanie, nie chce zdradzać wszystkich szczegółów. Rozmawialiśmy o energetyce, nowych technologiach i o tym, że Ameryka oraz jej sojusznicy muszą się rozwijać szybciej niż Chiny.
Chcę mieć pewność, że Polska będzie przy stole, przy którym przyszłe pokolenia będą podejmować najważniejsze decyzje gospodarcze.
Spotkał się pan też z szefem OpenAI Samem Altmanem. Co odpowiedział na pana propozycję zwiększenia inwestycji w sztuczną inteligencję w Polsce?
Źródło: Wprost
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