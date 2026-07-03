Seniorzy nie chcą być na łasce ZUS. Taki krok podejmują

Jak niedawno informowaliśmy, w Polsce rośnie grono zamożnych seniorów. Z opublikowanych w ostatnim czasie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że po marcowej waloryzacji liczba emerytów ze świadczeniem powyżej 7000 zł brutto wzrosła o 29 proc. – do 800 tys., a do 200 tys. zbliża się grono osób z emeryturą przekraczającą 10 000 zł brutto (o 41 proc. więcej niż po waloryzacji w 2025 roku).

Powyższe dane cieszą, ale niestety wciąż znacząca grupa seniorów w Polsce może liczyć na głodowe świadczenia. Z raportu ZUS wynika, że niemal pół miliona osób starszych nie może liczyć nawet na minimalną emeryturę (od marca wynosi ona 1978,49 zł brutto).

Średnia wysokość emerytury w wysokości mniejszej niż najniższa to 1185,18 zł. Co dziesiąty senior pobierał świadczenie w wysokości 600 zł lub mniej, a niespełna 2 proc. emerytów otrzymywało zaledwie 100 zł lub mniej.

Przybywa pracujących emerytów w Polsce

Nie zaskakuje zatem fakt, że wiele osób nie chce być jedynie na łasce ZUS i decyduje się dorabiać do świadczenia.

Jak pokazują dane przesłane „Wprost” przez ZUS, pod koniec 2025 roku 879,5 tys. seniorów łączyło emeryturę z aktywnością zawodową. Rok wcześniej było to 872,6 tys. osób, co oznacza, że ciągu roku liczba zatrudnionych emerytów zwiększyła się o niecałe 7 tys. Jeszcze dziesięć lat temu pracowało niespełna 600 tys. osób, natomiast w 2011 roku niecałe 542 tys.

Wśród pracujących seniorów przeważają kobiety – 511,7 tys., wobec 367,8 tys. wśród mężczyzn.

Z danych przekazanych naszej redakcji wynika, że najwięcej pracujących emerytów zamieszkuje woj. mazowieckie (144,8 tys.), a także śląskie i wielkopolskie (odpowiednio 121,3 tys. i 82,6 tys.). Po drugiej stronie są woj. opolskie i podlaskie, gdzie pracuje odpowiednio 20,2 tys. i 21,9 tys. seniorów.

Wśród pracujących są również tzw. wcześniejsi emeryci, czyli osoby poniżej 60 (kobiety) i 65 (mężczyźni) roku życia. W tym wypadku jednak obowiązują limity zarobków, których przekroczenie może skutkować zmniejszeniem a nawet zawieszeniem wypłaty świadczenia. Od czerwca br. limity te wynoszą odpowiednio 6 694,10 zł i 12 431,80 zł brutto. Limity te będą obowiązywać do końca sierpnia.

Czytaj też:

Prawie 9 mln seniorów otrzyma list z ZUS. W środku dwie decyzje Czytaj też:

Coraz więcej cudzoziemców w ZUS. Wręcz skokowy wzrost w maju