Prawie 9 mln seniorów otrzyma list z ZUS. W środku dwie decyzje

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) informuje o zakończeniu jednej z największych akcji korespondencyjnych zrealizowanych. Chodzi o wysyłkę decyzji dotyczących waloryzacji świadczeń, a także przyznania 13. emerytury. Łącznie do emerytów i rencistów w całej Polsce trafiło 8 836 400 pakietów dokumentów.

– Łączymy wysyłkę obu decyzji, aby uprościć kontakt z klientami i ograniczyć liczbę przesyłek. Dzięki temu seniorzy otrzymują wszystkie najważniejsze informacje w jednym miejscu i w jednym terminie. Takie rozwiązanie to również duża oszczędność dla finansów publicznych – mówi Mariusz Jedynak, członek Zarządu ZUS.

ZUS listy pisze. Decyzje ws. waloryzacji i 13. emerytury

Instytucja przypomina, że waloryzacja emerytur i rent odbywa się z urzędu. Emeryci i renciści nie muszą składać żadnych wniosków. W przesłanych decyzjach ZUS wskazuje m.in. wysokość świadczenia po waloryzacji, kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

Przypomnijmy, że w tym roku wskaźnik waloryzacji wyniósł 5,3 proc. Po podwyżce najniższa emerytura, renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosły do 1 978,49 zł brutto. Zwiększyły się również kwoty dodatków, m.in. dodatku pielęgnacyjnego, który od marca wynosi 366,68 zł, oraz dodatku dla sieroty zupełnej – do wysokości 689,17 zł.

Jak wspomniano, w korespondencji znalazła się również decyzja dotycząca przyznania 13. emerytury. Zakład przypomina, że świadczenie to przysługuje osobom, które na 31 marca miały prawo do emerytury, renty lub innego długoterminowego świadczenia wypłacanego przez ZUS. W tym roku “trzynastka” wyniosła 1978,49 zł brutto, czyli tyle, ile wynosi minimalna emerytura.

– Przekazanie decyzji waloryzacyjnych jest naszym ustawowym obowiązkiem. Tegoroczna akcja wysyłkowa została już zakończona. Wszystkie pakiety dokumentów trafiły do operatora pocztowego i zostały skierowane do naszych klientów w całym kraju – podsumowuje ZUS.

Czytaj też:

ZUS się ugnie – decyduje jedno zaświadczenie. Otrzymują urodzeni przed 1969Czytaj też:

ZUS wyłączy część użytecznych usług. Będzie mnóstwo utrudnień