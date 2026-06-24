ZUS wyłączy część użytecznych usług. Będzie mnóstwo utrudnień

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiedział na środek tygodnia prace serwisowe, które wpłyną na działanie części oferowanych klientom aplikacji mobilnych. Chodzi o mZUS, mZUS dla Lekarza oraz mZUS dla Płatnika. Nie będzie utrudnień w dostępie do serwisu internetowego eZUS.

Na szczęście utrudnienia mają mieć charakter czasowy i potrwają około 30 minut. Po zakończeniu prac dostęp do wszystkich funkcji ma zostać przywrócony, dlatego warto oszczędzić sobie niepotrzebnych nerwów i frustracji.

Środa u lekarza przyprawi o frustrację. Wolne dodatkowe pół godziny po południu

„W związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych w środę 24 czerwca od godz. 18:00 do godz. 18:30 aplikacje mobilne mZUS, mZUS dla Lekarza i mZUS dla Płatnika nie będą dostępne. Przepraszamy za utrudnienia” – podał ZUS w oficjalnym komunikacie.

Kłopot na pewno będą miały osoby korzystające po południu z wizyty lekarskiej i wymagajace wystawienia zaświadczenia czy zwolnienia lekarskiego, ale również też takie, które zwykle na popołudnie zostawiają sobie prace biurowe w oficjalnym systemie oferowanym przez ZUS.

Co dokładnie nie zadziała po południu? Przynajmniej 30 minut przymusowej laby

mZUS to oficjalna aplikacja mobilna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która zapewnia wygodny dostęp do usług oraz świadczeń bezpośrednio ze smartfona lub tabletu. Jest przeznaczona jest dla klientów indywidualnych (m.in. rodziców i opiekunów) i służy do obsługi świadczeń socjalnych. Pozwala na składanie wniosków i sprawdzanie statusu wypłat świadczeń takich jak 800+ (Program Rodzina 800+) czy Dobry Start. Daje wgląd w dane o ubezpieczeniach, orzeczeniach, wpłatach i zaświadczeniach.

Z kolei mZUS dla Lekarza to odrębne narzędzie dedykowane profesjonalistom medycznym i asystentom do zarządzania zwolnieniami lekarskimi. Służy do obsługi dokumentacji medycznej. Z pomocą tej aplikacji lekarz wystawia, przegląda, a w razie potrzeby również anuluje zaświadczenia lekarskie (e-ZLA).

Aplikacja mZUS dla Płatnika jest przeznaczona dla osób prowadzących działalność gospodarczą. za jej pośrednictwem można się połączyć z kontem na eZUS, przeglądać informacje o saldach, wysyłać dokumenty do ZUS i otrzymać na nie odpowiedź, czy przeglądać informacje o zwolnieniach lekarskich pracowników – bieżących i z poprzedniego miesiąca.

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