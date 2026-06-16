Rząd przypomina o ważnym terminie ws. 800 plus. „Rodzicu…”

Wraz z początkiem czerwca rozpoczął się nowy okres świadczeniowy 800 plus. Dla rodziców i opiekunów oznacza to konieczność złożenia nowego wniosku o świadczenie.

800 plus. Resort rodziny przypomina o ważnym terminie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że warto złożyć wniosek do 30 czerwca, gdyż gwarantuje to wypłatę 800 plus z wyrównaniem od tego miesiąca. – Rodzicu. Czy wiesz, że złożenie wniosku o800 plus na nowy okres wypłat do końca czerwca zagwarantuje Ci wypłatę świadczenia z wyrównaniem od 1 czerwca? – pyta resort rodziny w komunikacie zamieszczonym na platformie X.

W praktyce sytuacja wygląda następująco: jeśli ktoś złożył wniosek do końca kwietnia, wówczas udaje się zachować ciągłość w wypłatach świadczenia, natomiast złożenie dokumentów w maju wiąże się z tym, że pieniądze wpływają w lipcu, ale z wyrównaniem za czerwiec. Środki za dany miesiąc przepadają, jeśli rodzice złożą wniosek po 30 czerwca. 800 plus będzie przysługiwało wówczas dopiero od miesiąca złożenia wniosku.

Z najnowszych danych przekazanych przez resort rodzinyj wynika, że do tej pory złożono ponad 4 mln wniosków o 800 plus na blisko 6 mln dzieci.

Z danych przekazanych „Wprost” przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że uprawnionych do otrzymywania 800 plus jest obecnie ok. 6,7 mln dzieci. To oznacza, że większość rodziców i opiekunów złożyło już wniosek o 800 plus.

Osobom, które jeszcze tego nie zrobiły przypominamy, że wnioski o 800 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem:

platformy eZUS,

aplikacji mZUS,

portalu Emp@tia lub

bankowości elektronicznej.

Obecny okres świadczeniowy 800 plus zakończy się pod koniec maja 2027 roku. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku nie trzeba będzie już pamiętać o złożeniu wniosku o 800 plus na nowy okres rozliczeniowy. Resort rodziny pracuje nad przepisami, zgodnie z którymi prawo do 800 plus będzie corocznie przedłużane na podstawie danych, którymi dysponuje ZUS. Zgodnie z założeniami rodzic lub opiekun nadal będzie musiał złożyć wniosek, ale tylko po raz pierwszy na dane dziecko.

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