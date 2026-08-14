Coraz więcej seniorów łapie się na to świadczenie. Jest kluczowy warunek

Od początku 2025 roku obowiązuje w Polsce ustawa o świadczeniu honorowym. Zastąpiła ona funkcjonujący przez przeszło 50 lat – pozaustawowy – mechanizm przyznawania tego dodatku.

Ustawa zakłada, że świadczenie honorowe przysługuje osobie, która:

ukończyła 100 lat,

ma obywatelstwo polskie,

ma prawo do świadczeń wymienionych w ustawie o świadczeniu honorowym, np. emerytury lub renty.

Świadczenie honorowe w Polsce. Przybywa uprawnionych

Warto podkreślić, że świadczenie honorowe przysługuje z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnych wniosków. Dokumenty powinny złożyć jedynie osoby, które nie mają prawa do renty bądź emerytury. Aby otrzymać świadczenie muszą one:

ukończyć 100 lat,

mieć obywatelstwo polskie,

mieć centrum interesów osobistych lub gospodarczych w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16 roku życia.

W takiej sytuacji ZUS przyzna świadczenie honorowe od miesiąca, w którym dana osoba złożyła wniosek, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym ukończyła ona 100 lat.

Obecna wysokość świadczenia honorowego to 6938,92 zł brutto. Za sprawą wspomnianej ustawy wszyscy uprawnieni otrzymują dodatek w tej samej wysokości. Wcześniej o kwocie decydował moment ukończenia wymaganego wieku. Nowe przepisy gwarantują także coroczną waloryzację świadczenia na podobnych zasadach jak renty i emerytury.

Z najnowszych danych ZUS wynika, że liczba uprawnionych do świadczenia honorowego w ostatnim czasie wyraźnie wzrosła. Pod koniec 2025 roku wypłacano je 4057 osobom, podczas gdy w połowie tego roku było ich już 4262, co oznacza, że w ciągu pół roku przybyło ponad 200 100-latków.

Jeszcze w 2018 roku uprawnionych do świadczenia honorowego było niespełna 2 tysiące seniorów.

ZUS podaje, że najwięcej 100-latków pobierających świadczenie honorowe mieszka na Mazowszu. W czerwcu br. ZUS wypłacał tam 736 takich świadczeń. Na drugim miejscu znalazło się województwo śląskie z 436 świadczeniami, a na trzecim dolnośląskie – 412. Najmniej świadczeń wypłacono w województwach opolskim – 75 oraz lubuskim – 85.

Setne urodziny to wyjątkowy moment. To także prawo do dodatkowego wsparcia finansowego. Obecnie ZUS wypłaca świadczenie honorowe już 4262 osobom, które ukończyły 100 lat. Każdy uprawniony stulatek otrzymuje co miesiąc 6938,92 zł brutto. Świadczenie przysługuje niezależnie od emerytury lub renty i co roku rośnie wraz z marcową waloryzacją.

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