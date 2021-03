Największy debiut w historii branży gier. Rekord na Giełdzie Papierów Wartościowych

To największy debiut w historii branży gier na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Całkowita wartość oferty publicznej Huuuge wyniosła 1,67 mld złotych, czyli około 442 mln dolarów. Oznacza to, że była to nie tylko największa oferta firmy z branży gier w historii GPW, ale także największa oferta firmy z branży gier mobilnych w Europie.

– To absolutnie wyjątkowy dzień dla Huuuge. Oznacza zakończenie strategicznej transformacji, nad którą niestrudzenie pracowaliśmy przez ostatnie kilka lat. Od dziś jesteśmy nie tylko firmą międzynarodową, ale i firmą publiczną, co sprawia, że Huuuge jest jeszcze bardziej globalny – powiedział Anton Gauffin, założyciel i dyrektor generalny Huuuge. – Cieszymy się z tak silnego popytu na akcje Spółki, zarówno ze strony renomowanych polskich i międzynarodowych instytucji finansowych jak i inwestorów indywidualnych w Polsce – dodał.

Polska światowym liderem

Na ciekawy szczegół zwrócił uwagę prezes Giełdy Papierów Wartościowych. Przypomniał on, że Polska jest obecnie liderem jeśli chodzi o liczbę notowanych na giełdzie spółek z branży gier komputerowych.

– Huuuge, Inc. – globalny producent i wydawca gier typu free-to-play ze Stanów Zjednoczonych – zdecydował się zadebiutować na Głównym Rynku GPW, co bardzo nas cieszy. Potwierdza to też stale rosnącą rolę naszego rynku w oczach branży gamedev. Od ubiegłego roku jesteśmy światowym liderem pod względem liczby notowanych spółek z tej branży, wyprzedzając giełdy w Tokio i Korei Południowej Debiut Huuuge, Inc. jest dla nas wyjątkowy także ze względu na wartość oferty publicznej, która wyniosła 1,67 mld PLN, czyli około 442 mln USD. Jest to nie tylko największa oferta spółki gamedev w historii GPW, ale także największa oferta firmy z branży gier mobilnych w Europie – podkreślił Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

