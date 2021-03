„Rzeczpospolita” na sprzedaż. Właściciel szuka inwestora

Gemini Media do kupienia. Wydawca m.in. Rzeczpospolitej i Parkietu ma zmienić właściciela. Spółka KCI, do której obecnie należy, zawarła umowę z Deloitte Advisory. Jej celem jest przeprowadzenie potencjalnej transakcji. Rozważane opcje to m.in. pozyskanie inwestora strategicznego, który wykupi pakiet większościowy akcji spółki, zawarcie aliasu strategicznego, czy inne procesy, które mogą się pojawić w najbliższym czasie. Zaznaczono, że w razie potrzeby spółka wycofa akcje z obrotu na NewConnect.

– W związku z sytuacją, w jakiej spółka KCI znajduje się od grudnia ubiegłego roku, zostaliśmy zmuszeni do podjęcia decyzji o przeanalizowaniu i aktualizacji długoterminowej strategii spółki. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z międzynarodową renomowaną firmą doradczą, aby poszukać inwestora strategicznego, bądź inwestorów dla spółki Gremi Media – komentuje Piotr Łysek, prezes KCI.

Giełda reaguje

Na informacje o próbie sprzedania Gemini Media pozytywnie zareagowali inwestorzy. Akcje KCI wzrosły chwilę po otwarciu aż o 15 proc. Udziały w KCI należą głównie do dwóch spółek: Gemini Inwestycje (33,11 proc.) i Gemini International (24,35 proc.) Sama spółka posiada niewielki pakiet 5,27 proc. udziałów.

