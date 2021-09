Nie będzie Cyberpunka 2077 dla wielu graczy. Akcje CD Projektu o 10 proc. w górę

Warszawskie studio CD Projekt zaskoczyło pozytywnymi wynikami finansowymi za drugi kwartał 2021 roku. Firma zaraportowała zysk netto na poziomie 72,6 milionów złotych, czyli dużo więcej, niż przewidywali analitycy. Wynik przekroczył prognozy o 125 proc. Wszystko to na pół roku po katastrofalnej marketingowo, ale bardzo dobrej finansowo premierze gry Cyberpunk 2077.

Nie będzie multiplayera

Wbrew temu, co pierwotnie przewidywano, CD Projekt nie prowadzi prac nad oddzielną grą multiplayerową w uniwersum Cyberpunka 2077. Na razie firma skupia się na naprawianiu gry, która w grudniu 2020 roku pojawiła się na rynku w stanie, który wywołał wiele krytyki.

„Nasze plany nie zakładają wydania osobnej gry multiplayerowej w uniwersum ‚Cyberpunka’ w najbliższej przyszłości. Podtrzymujemy to, co mówiliśmy podczas aktualizacji strategii w marcu br. – podstawą naszego biznesu jest produkcja gier RPG dla jednego gracza, natomiast zamierzamy wzbogacać nasze przyszłe produkcje elementami sieciowymi. Chcemy robić to rozsądnie, krok po kroku” – powiedział Kiciński podczas czatu dla inwestorów na Stockwatch.pl.

Akcje CD Projektu w górę

Bardzo dobre wyniki finansowe i wyraźne nakreślenie planów na najbliższe miesiące spodobały się inwestorom. Od rana spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zyskuje już blisko 10 proc. Obroty na akcjach są dziś na poziomie, którego nie notowano od trzech miesięcy.

