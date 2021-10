Groclin może zmienić właściciela. Akcje spółki wystrzeliły

Kiedyś tę nazwę kojarzyli głównie kibice piłkarscy. Już niedługo może jednak zyskać dużo większą rozpoznawalność. Groclin najprawdopodobniej zmieni właściciela. Informacje o podpisaniu listu intencyjnego z CountMe, do którego należy platforma LESS_, wywołały ogromne wzrosty spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zamknięcie transakcji i nabycie udziałów w CountMe planowane jest to końca 2021 r., podał Groclin.

„6 października 2021 r. pomiędzy emitentem a CountMe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu podpisany został list intencyjny, w którym strony ustaliły wstępne warunki transakcji obejmującej nabycie przez emitenta 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym CountMe Spółka z o.o”. – czytamy w komunikacie Groclinu.

Ceny akcji Groclinu poszybowały

W reakcji na komunikat spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, na której Groclin notowany jest od 1998 roku, nastąpiło prawdziwe ożywienie. Od momentu otwarcia notowań spółka zyskała dziś już blisko 24 proc. Obecnie za jedną akcję trzeba zapłacić już 3,88 zł.

LESS_ to darmowa platforma, dzięki której można kupić i sprzedać używane przedmioty od innych użytkowników online w tym ubrania, elektronikę czy zabawki. Aplikacja jest dostępna w sklepach developerskich Google Play oraz App Store. Z powstałej w 2019 r. LESS_ korzysta niemal 800 tys. użytkowników. Od jej powstania LESS_ inwestorzy wyłożyli na rozwój tej spółki łącznie kilkanaście milionów złotych. Założycielami firmy są: inwestujący w nowe technologie Dawid Urban (znany też jako współtwórca Grupy CHIC) oraz Mateusz Oleksiuk (wcześniej menedżer w Deloitte). Wśród kluczowych inwestorów LESS_ są m.in. Robert Lewandowski, Krzysztof Pawiński (Grupa Maspex) oraz założyciele Allegro, wskazano.

