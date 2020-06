Premier Morawiecki zapowiedział estoński CIT. „Każdy przedsiębiorca, który będzie chciał rozwijać się i inwestować w Polsce będzie miał do tego idealne warunki”

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wprowadzenie tak zwanego estońskiego CIT-u. – Logika rozwojowa to logika proprzedsiębiorcza. Taką logiką się kierowaliśmy przy zaproponowaniu tego najnowocześniejszego, elastycznego i pozbawionego wielu wymogów księgowych i biurokratycznych, rozwiązania podatkowego – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji na PGE Narodowym.

Zdaniem premiera, sytuacja, w której znalazła się gospodarka w obliczu kryzysu, to dobry moment na zachęcanie inwestorów zagranicznych.

– Świat się zmienia, łańcuchy dostaw zostały poszarpane. Mówimy: chodźcie do nas, bo u nas są idealne warunki do inwestowania. Nie będziemy opodatkowywać firm, które będą inwestować w nowe rozwiązania – powiedział Morawiecki.

Idealne warunki za 5 mld zł

Odniósł się także do kosztów dla budżetu, które będzie za sobą niosła zmiana podatku CIT. – W pierwszej fazie koszty będą wynosiły blisko 5 mld zł - powiedział premier. Jego zdaniem Polska stworzy idealne warunki inwestycyjne dla każdego, kto zdecyduje się ulokować tu swoje środki. - Każdy przedsiębiorca, który będzie chciał rozwijać się i inwestować w Polsce będzie miał do tego idealne warunki. To prawdziwy inkubator przedsiębiorczości – zapewniał premier Morawiecki.

