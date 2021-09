Podatki w Polskim Ładzie, czyli co się komu najbardziej opłaca

Rząd chce, by zmiany podatkowe przewidziane w Polskim Ładzie zaczęły obowiązywać z początkiem 2022 roku. Przedsiębiorcy mają kilka miesięcy, by przyjrzeć się proponowanym zmianom i zadecydować, która forma opodatkowania będzie dla nich najkorzystniejsza. W każdym wariancie (skala, ryczałt, podatek liniowy) zawierają się korzyści, ale też zagrożenia. Wszystko zależy od tego, jaki osiągają przychód.

Podatki w Polskim Ładzie: co się zmieni

Przedsiębiorcy rozliczający podatek według skali zapłacą 9 proc. składki liczonej od dochodów, ale też skorzystają z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł. Próg podatkowy, który oznacza 32-proc. podatek PIT, został podniesiony z 85,5 do 120 tys. zł.

Przedsiębiorcy rozliczający PIT liniowy według stawki 19 proc. zapłacą niższą składkę zdrowotną, bo wyniesie ona 4,9 proc. liczone od dochodu, ale z kolei nie przewidziano dla nich kwoty wolnej od podatku.

Ryczałtowcy zapłacą maksymalnie 9 proc., ale ich składka ale będzie zależna od poziomu przychodów. W przypadku przedsiębiorców osiągających 60 tys. przychodów rocznie będzie to 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Przypomnijmy, dziś zryczałtowana składka zdrowotna to 381 złotych i 81 groszy i jest niezależna od tego, czy przedsiębiorca zarabia miesięcznie 3 tys. zł czy 13 tys. zł.

Co się najbardziej opłaca?

Eksperci firmy MDDP obliczyli dla „Rzeczpospolitej” skutki podatkowe tych zmian w zależności od dochodów podatników. Dla uproszczenia przyjęto, że przedsiębiorca, poza składkami ZUS, nie ponosi innych wydatków podlegających odliczeniu od dochodu. Uwzględniono przy tym spodziewaną podwyżkę składek ZUS w 2022 r., która jednak jest niezależna od Polskiego Ładu.

I tak, przy przychodach 10 tys. zł (120 tys. zł rocznie) bardziej opłacalne będzie rozliczenie według skali (stawki 17 i 32 proc.) i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (według stawki 15 proc. właściwej dla usług doradztwa) niż według stawki liniowej. Przedsiębiorca z przykładu, który rozlicza się na zasadach ogólnych osiągnie w 2022 r. wynagrodzenie netto 83 244 zł. Obecnie jest to 85 274 zł. To oznacza, że rocznie straci 2030 zł. Jeśli wybierze w 2022 r. rozliczenie stawką liniową, to jego roczne wynagrodzenie netto wyniesie 80 362 zł. Obecnie jest to 86 116 zł. Rocznie straci 5 754 zł. Na ryczałcie pozostanie mu najwięcej, bo 83 523 zł. Obecnie jest to 90 400 zł. W porównaniu z obecnym rokiem straci 6 877 zł.

Przy miesięcznych przychodach 15 tys. zł (180 tys. zł rocznie), przedsiębiorca rozliczający się według skali osiągnie 120 804 zł netto, czyli 5017 zł mniej niż obecnie. Jeśli wybierze podatek liniowy, netto pozostanie mu 126 021 zł, o 8694 zł mniej niż obecnie. Na ryczałcie pozostanie mu netto 134 522 zł, czyli o 6 877 zł mniej niż obecnie.

