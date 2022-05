Ostatni dzwonek na rozliczenie PIT za 2021 rok. Termin mija 2 maja

Zgodnie z prawem czas na rozliczenie PIT za poprzedni rok upływa zawsze 30 kwietnia. 2022 rok jest jednak wyjątkowy, ponieważ ostatni dzień kwietnia przypada w sobotę. Właśnie dlatego podatnicy czekający do ostatniej chwili będą mogli rozliczyć się jeszcze w poniedziałek 2 maja.

Sprawdź swoją deklarację e-PIT

Co stanie się jeśli podatnik nie zdąży złożyć deklaracji podatkowej do 2 maja? W takim przypadku zostanie ona automatycznie zaakceptowana w systemie e-PIT. Oznacza to jednak, że nie będzie już możliwości sprawdzenia swojej deklaracji podatkowej, przysługujących ulg, czy weryfikacji ewentualnych błędów.

Mimo tego, że deklaracja zostanie złożona automatycznie, to za jej zawartość nadal odpowiada podatnik. Wszystkie błędy, które mogłyby się więc wkraść przy generowaniu oświadczenia przez e-PIT, będą obciążały podatnika. Dlatego właśnie - nawet jeśli preferujemy internetowe rozliczanie się z Urzędem Skarbowym - sprawdzić, czy wszystko zostało wypełnione w prawidłowy sposób.

Jak rozliczyć PIT przez internet?

Za pomocą internetowego systemu mogą rozliczyć się podatnicy składający zeznania PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38. Cały proces jest bardzo prosty i wielu osobom zajmie mniej niż 5 minut.

Po pierwsze musisz wejść na stronę podatki.gov.pl, a następnie kliknąć okienko „Dowiedz się więcej” pod nagłówkiem „Twój e-PIT czeka na ciebie. Odwiedź e-Urząd Skarbowy” widocznym na samej górze strony. Następnie kliknij duże niebieskie pole z napisem „e-Urząd Skarbowy – zaloguj się”.

Na tym etapie masz możliwość zalagowania się do systemu, korzystając z jednego z trzech sposobów:

dzięki profilowi zaufanemu, bankowości elektronicznej lub e-dowodowi

aplikacji mObywatel

podając PESEL lub NIP wraz z kwotą przychodów

Następnie zobaczysz swój wstępnie rozliczony PIT. W prawym dolnym rogu widoczna jest kwota ewentualnego zwrotu (liczba koloru zielonego) lub dopłaty do podatku (liczba koloru czerwonego). Teraz możesz również dodawać przysługujące ci ulgi, podać numer KRS OPP, którą chcesz wesprzeć. Masz prawo również odrzucić deklarację. Wówczas będziesz musiał dokonać samodzielnego rozliczenia. Na tym etapie możesz także zdecydować, że chcesz rozliczyć się ze współmałżonkiem.

Czytaj też:

Ministerstwo Finansów: Podatnicy złożyli już ponad 5 mln e-PITów