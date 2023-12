Nowy podatek dla przedsiębiorców. Przepisy w ostatniej chwili

Przedsiębiorcy nie będą mieli wiele czasu, by przygotować się do nowego obowiązku podatkowego: rozporządzenie w sprawie opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw na kilkanaście dni przed pierwszym dniem obowiązywania nowej daniny. Projekt rozporządzenia opublikowano sześć miesięcy temu, więc przedsiębiorcy, których ono dotyczy, mieli czas, by przygotować się do zmian.

Podatki od plastikowych opakowań

Rozporządzenie uzupełnia zapisy ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Ustawa ta wdraża do polskich przepisów unijne ograniczenia dotyczące stosowania jednorazowego plastiku i wycofania niektórych produktów wykonanych z tworzyw sztucznych ze sprzedaży.

W rozporządzeniu znalazła się także dokładna informacja na temat stawek oraz produktów, które zostaną objęte opłatą. Stawki opłat „za sztukę produktu jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będącego opakowaniem” wynoszą:

1) 0,20 zł – w przypadku kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek;

2) 0,25 zł – w przypadku pojemników na żywność, w tym pojemników takich jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowanych w celu umieszczania w nich żywności, która jest: a) przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos, b) zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz c) gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie – w tym pojemników na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność.

Rozporządzenie określa również stawki opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz utworzenia i utrzymania publicznych systemów zbierania tych odpadów.

Opłata wynosi:

1) 0,10 zł za 1 kg: a) pojemników na żywność, b) paczek i owijek wykonanych z elastycznych materiałów zawierających żywność przeznaczoną do bezpośredniego spożycia z paczki lub owijki bez żadnej dalszej obróbki, c) pojemników na napoje o pojemności do trzech litrów, d) kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek, e) lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego

2) 0,01 zł za sztukę wyrobów tytoniowych z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne i filtrów zawierających tworzywa sztuczne sprzedawanych do używania łącznie z wyrobami tytoniowymi.

