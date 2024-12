4500 zł zwrotu z podatku? Wystarczy jeden prosty krok

Osoby oszczędzające na emeryturę mogą skorzystać z ulgi podatkowej, która pozwala na zwrot podatku w wysokości nawet 4500 zł. Warunkiem jest założenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) i regularne dokonywanie wpłat. Mechanizm ten jest szczególnie korzystny dla osób o wyższych dochodach, które mogą obniżyć swoje zobowiązania podatkowe.

Czym jest IKZE i jakie oferuje korzyści?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to forma oszczędzania na przyszłość, która pozwala na skorzystanie z preferencji podatkowych. IKZE umożliwia odliczenie wpłaconych środków od dochodu, co zmniejsza podstawę opodatkowania i prowadzi do obniżenia podatku.

Dzięki oszczędzaniu w IKZE można:

Zmniejszyć podatek – wpłaty na IKZE są odliczane od dochodu, co pozwala na uzyskanie zwrotu podatku.

– wpłaty na IKZE są odliczane od dochodu, co pozwala na uzyskanie zwrotu podatku. Zgromadzić oszczędności na emeryturę – środki inwestowane są w różne instrumenty finansowe, takie jak akcje, obligacje czy fundusze inwestycyjne.

– środki inwestowane są w różne instrumenty finansowe, takie jak akcje, obligacje czy fundusze inwestycyjne. Zabezpieczyć środki finansowe – zgromadzony kapitał jest chroniony przepisami prawa i może być dziedziczony.

Zasady funkcjonowania IKZE

W 2024 roku maksymalne limity wpłat na IKZE wynoszą:

14 083,20 zł – dla osób prowadzących działalność gospodarczą,

– dla osób prowadzących działalność gospodarczą, 9 388,80 zł – dla pozostałych osób.

Zwrot podatku zależy od wysokości wpłat oraz zastosowanej stawki podatkowej. Na przykład przedsiębiorca, który wpłaci maksymalną kwotę, może obniżyć swoje zobowiązanie podatkowe aż o 4500 zł.

IKZE dostępne jest dla osób rozliczających się według różnych form opodatkowania, w tym na zasadach ogólnych, liniowego podatku dochodowego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Procedura założenia i korzystania z IKZE

IKZE można otworzyć w instytucjach finansowych, takich jak banki, firmy ubezpieczeniowe lub fundusze inwestycyjne. Środki zgromadzone na koncie są inwestowane zgodnie z preferencjami właściciela, a ich wypłata jest możliwa po ukończeniu 65 lat, pod warunkiem dokonywania wpłat przez co najmniej 5 lat.

Aby w pełni wykorzystać potencjał IKZE, warto:

Regularnie dokonywać wpłat, co sprzyja systematycznemu gromadzeniu kapitału.

Wybierać produkty inwestycyjne dopasowane do własnych celów i poziomu akceptacji ryzyka.

Łączyć IKZE z innymi ulgami podatkowymi, co zwiększa kwotę zwrotu podatku.

Dlaczego warto założyć IKZE?

Oszczędzanie w IKZE to nie tylko sposób na zmniejszenie podatku, ale także szansa na budowanie stabilnej przyszłości finansowej.

Wysokie limity wpłat i preferencje podatkowe czynią ten produkt atrakcyjnym narzędziem finansowym dla osób planujących długoterminowe oszczędzanie.

