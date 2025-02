Ten błąd w PIT może cię słono kosztować. Sprawdź, czy go nie popełniasz

Podatnicy często nieświadomie wpisują do deklaracji PIT dochody, które są zwolnione z opodatkowania. Taki błąd może skutkować zwiększeniem podstawy opodatkowania, co w efekcie zmniejsza należny zwrot podatku lub prowadzi do konieczności dopłaty. Urząd skarbowy nie zawsze koryguje takie pomyłki automatycznie, co oznacza, że podatnik może zostać wezwany do złożenia korekty.

Czego nie trzeba wykazywać w PIT?

Polskie prawo podatkowe przewiduje wyjątki, które pozwalają uniknąć deklarowania określonych przychodów. Warto znać te zasady, aby uniknąć zbędnych komplikacji w rozliczeniu rocznym.

1. Alimenty na dzieci

Świadczenia alimentacyjne na dzieci do 25. roku życia są całkowicie zwolnione z podatku dochodowego i nie trzeba ich wpisywać do PIT. Jednak alimenty przekazywane innym osobom mogą podlegać opodatkowaniu, jeśli przekraczają miesięczny limit 700 zł.

2. Prezenty i darowizny od najbliższej rodziny

Podarunki od małżonka, dzieci, rodziców czy rodzeństwa nie są traktowane jako dochód i nie wymagają wykazania w deklaracji. Dodatkowo, darowizny w obrębie najbliższej rodziny mogą być zwolnione z podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem ich zgłoszenia do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy.

3. Świadczenia rodzinne i socjalne

Zasiłki, dodatki pielęgnacyjne oraz świadczenia takie jak 800+ nie podlegają opodatkowaniu. Nie trzeba ich uwzględniać w PIT, ponieważ są to formy wsparcia socjalnego finansowane z budżetu państwa.

4. Diety i delegacje służbowe

Podróże służbowe wiążą się z wypłatą diet, które nie są doliczane do dochodu, o ile mieszczą się w ustawowych limitach. W Polsce stawka zwolniona z podatku wynosi 45 zł dziennie.

5. Część dochodów z pracy za granicą

Osoby pracujące poza Polską mogą skorzystać z odliczenia diet zagranicznych. Pozwala to zmniejszyć dochód wykazywany w PIT, dzięki czemu podatek jest niższy.

6. Sprzedaż nieruchomości po 5 latach

Jeśli od momentu zakupu lub budowy nieruchomości minęło co najmniej 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie), jej sprzedaż nie generuje obowiązku podatkowego i nie trzeba jej uwzględniać w zeznaniu rocznym.

Co grozi za błędy w PIT?

Podanie dochodów, które są zwolnione z opodatkowania, może prowadzić do niepotrzebnego zwiększenia podstawy opodatkowania. Może to oznaczać:

mniejszy zwrot podatku,

konieczność dopłaty,

wezwanie do urzędu skarbowego w celu wyjaśnienia błędów,

konieczność składania korekty deklaracji.

W skrajnych przypadkach, gdy urząd skarbowy uzna błąd za próbę unikania opodatkowania, może nałożyć grzywnę. Kary finansowe w 2025 roku wynoszą od 466,60 zł do 93 320 zł, a w trybie mandatowym do 23 330 zł.

Aby uniknąć problemów, warto sprawdzić, które dochody nie wymagają wpisywania do PIT. Poprawne rozliczenie pozwoli uniknąć nieprzyjemności i przyspieszy zwrot podatku.

