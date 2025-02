Termin mija 30 kwietnia, ale Polacy nie zwlekają. Motywuje jedna rzecz

W sobotę 15 lutego ruszyło rozliczanie podatku dochodowego za rok 2024. Potrwa ono do 30 kwietnia. Podatnicy mają do wyboru kilka metod składania deklaracji. Można to zrobić online – przez system Twój e-PIT lub stronę podatki.gov.pl. Można też złożyć deklarację osobiście w urzędzie skarbowym lub wysłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego). Z roku na rok coraz większą popularnością cieszy się opcja elektronicznych rozliczeń.

Prawie milion zeznań przez internet

Jak wynika z najnowszych danych Krajowej Administracji Skarbowej, do których dotarli dziennikarze RMF FM, w weekend Polacy złożyli przez internet aż 890 tys. PIT-ów. Rosnąca popularność rozliczeń drogą online ma związek z faktem, że jest to wygodne narzędzie, bowiem najpopularniejsze formularze są już wypełnione i trzeba jedynie przyjrzeć się, czy wszystko się zgadza (warto uważnie sprawdzać, by formularz może nie uwzględnić należnych nam ulg). Jeśli podatnicy nie korzystają z ulg i odliczeń, to nie muszą akceptować zeznania. Nastąpi to z automatu w ostatnim dniu okresu rozliczeń, czyli 30 kwietnia.

Wabikiem jest również szybki zwrot podatku. Standardowy termin zwrotu nadpłaty wynosi 45 dni – jeśli deklaracja została złożona elektronicznie lub trzy miesiące, dla zeznań składanych w formie papierowej. W praktyce jednak czeka się krócej. W ubiegłym roku średni czas zwrotu wynosił 15 dni, a rekordowy zwrot został wykonany w zaledwie 1 dzień. Podatnicy mogą na bieżąco sprawdzać status zwrotu w systemie e-Urząd Skarbowy, korzystając z usługi „Zwroty podatków”.

Urzędnicy zachęcają, aby zeznania złożyć przez usługę Twój e-PIT albo przez stronę podatki.gov.pl

Przypomnijmy, że w tym roku nowością jest możliwość złożenia deklaracji przez aplikację mobilną, która oferuje dostęp do e-Urzędu Skarbowego. Z danych przekazanych pod koniec ubiegłego tygodnia wynika, że pobrało ją już 80 tys. podatników.

