Elon Musk dobił Bitcoina. „Jedna z najbrutalniejszych wyprzedaży”

Elon Musk ponownie zamieszał na rynku kryptowalut. Tym razem nie chodzi jednak o tweeta, po którym wystrzelił kurs Dogecoina. Teraz sprawa jest dużo poważniejsze i ma faktyczne podłoże gospodarcze, a nie jest wyłącznie spekulacyjnym memem.

Bitcoin zanurkował

Kryptowaluty od dłuższego czasu utrzymywały się na bardzo podobnych i niezwykle stabilnych jak na ten rynek poziomach. Bitcoin warty było około 30 tysięcy dolarów, a Ethereum utrzymywało się na poziomie około 1750 dolarów. Bardzo wiele zmieniło się jednak minionej nocy.

Zmiana nadeszła w nocy z 17 na 18 sierpnia Bitcoin potaniał gwałtownie z poziomu 26 700 do 25 400 dolarów. Ethereum zanurkowało z 1 716 do 1 551 dolarów. Co się wtedy stało? Najprawdopodobniej zadziałał mechanizm paniki znany z innych rynków.

SpaceX wyprzedaje Bitcoiny. Kurs nurkuje

W “The Wall Street Journal” ukazał się artykuł, w którym przeanalizowano transakcje firmy SpaceX. W USA wszystkie spółki notowane na Wall Street muszą z niewielkim opóźnieniem przesyłać tego typu sprawozdania do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Część dziennikarzy lubi bardzo uważnie przeglądać tego typu sprawozdania.

Tak było i tym razem. W artykule wskazano, że należąca do Elona Muska firma SpaceX miała “po cichu” pozbyć się wszystkich posiadanych Bitcoinów. Najbogatszy człowiek świata kilkanaście miesięcy temu zlecił zakupy cyfrowych walut nie tylko w SpaceX, ale także w Tesli. Jak widać, pierwsza z firm, która zdominowała sektor prywatnych lotów w kosmos, wycofała się z rynku krypto bez informowania o tym inwestorów.

Elon Musk wystraszył inwestorów

Tego typu działanie, choć w pełni legalne i z punktu widzenia prawa transparentne, okazało się być sygnałem ostrzegawczym dla rynku. Inwestorzy stwierdzili, że skoro tak duże przedsiębiorstwo wyprzedaje wszystkie posiadane Bitcoiny, to władze spółki prawdopodobnie “o czymś wiedzą”. Tak pomyśli mniej doświadczeni inwestorzy, ci bardziej doświadczeni po prostu wiedzieli, co zwiastuje tak duża wyprzedaż i uciekli z Bitcoina, póki straty nie były jeszcze tak odczuwalne.

Transakcję SpaceX szybko zaczęto komentować. – To była jedna z najbrutalniejszych krótkoterminowych wyprzedaży w historii bitcoina – stwierdził Ryan Rasmussen, analityk firmy Bitwise Asset Management.

