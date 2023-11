Euro nie było tak tanie od trzech lat. Złoty nadal się umacnia

Złoty jest bardzo mocno i zadaniem ekonomistów nie zapowiada się, aby miało się to zmienić. Polska waluta od czasu wyborów parlamentarnych znajduje się na kursie w górę. Pomagają jej także dane makroekonomiczne i zmiana narracji Rady Polityki Pieniężnej.

Kursy walut. Euro najtańsze od trzech lat

Wspinaczka złotego pokrywa się osłabieniem najważniejszych walut świata. W przeciwieństwie do zagranicy, w Polsce duże znaczenie mają czynniki wewnętrzne, takie jak wyniki wyborów parlamentarnych.

– Miesiąc temu czynniki krajowe mocno wsparły notowania polskiej waluty, a w ostatnich dniach dołożyło się do tego osłabienie dolara. Mamy teraz do czynienia z odpływem kapitału od amerykańskiej waluty do aktywów z rynków wschodzących – powiedział PAP Biznes Rafał Sadoch, analityk rynku FX BM mBanku.

Największą różnicę widać jednak na parze walutowej złoty/euro. Za jedno euro trzeba obecnie zapłacić 4,37, czyli najmniej od trzech lat. Ostatnio, taki kurs obserwowaliśmy 13 marca 2020 roku, gdy nastąpiło nagłe osłabienie złotego, wywołane wybuchem wojny w Ukrainie i pierwszymi sankcjami gospodarczymi. Zdaniem analityków przekroczenie poziomu 4,36 może oznaczać, że rynek zareaguje bardzo pozytywnie i złoty umocni się jeszcze bardziej.

Dolar bardzo tani. Co zrobi Rezerwa Federalna?

Ciekawie jest również z kursem dolara. Obecnie za jednego trzeba zapłacić tylko 4,02 zł. Ostatni raz poziom 4 zł testowany był 21 lipca 2023 roku. Poziom poniżej 4 złotych widziany był ostatnio pod koniec stycznia 2021 roku.

Silna przecena dolara nastąpiła w wyniku słabych wyników inflacji w Stanach Zjednoczonych. Ekonomiści twierdzą, że może to wpłynąć na najbliższą decyzję Rezerwy Federalnej w sprawie poziomu stóp procentowych w USA.

