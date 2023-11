Złe wieści dla fanów czekolady. Kakao najdroższe od 45 lat

W trakcie poniedziałkowej sesji i S&P 500 i średnia przemysłowa Dow Jonesa i Nasdaq Composite osiągały swe najwyższe od września br. poziomy, ale tylko DJIA zdołał utrzymać niewielki zysk (DJIA +0,16 proc., S&P 500 -0,08 proc. Nasdaq Composite -0,22 proc.). Dziś ok. godz. 8:50 kontrakty na S&P 500 wykazywały niewielkie zmiany (+0,13 proc.). Na rynkach akcji Azji i Oceanii lekko przeważały zwyżki głównych indeksów (japoński Nikkei 225 +0,34 proc., południowokoreański Kospi +1,32 proc., australijski All Ordinaries +0,87 proc.). Nieznacznie spadki notowały jednak główne indeksy rynków akcji w Hongkongu (Hang Seng –0,05 proc.),na Filipinach (-0,54 proc.), w Tajlandii (--0,66 proc.) i w Singapurze (-0,32 proc.).

Notowania na głównych europejskich rynkach akcji rozpoczęły się we wtorek od niewielkich wzrostów (ok. godz. 9:05 DAX +0,06 proc., CAC 40 +0,13 proc.).

Na GPW znów zielono

Na GPW wtorkowa sesja rozpoczęła się wzrostem WIG-u 20 (+0,65 proc. ok. godz. 9:21). Zwyżkowały na początku wtorkowej sesji również pozostałe główne indeksy GPW (WIG +0,45 proc., mWIG-40 +0,49 proc., sWIG-80 +0,27 proc.). Wśród makroindeksów swój najniższy od roku poziom zanotował WIG.Games5 (-1,32 proc. ok. godz. 9:10). Wśród indeksów sektorowych GPW najniższy od roku poziom osiągnął WIG-Games (-1,92 proc. ok. godz. 9:10). Wśród składników mWIG-u 40 swój najniższy od 2020 roku poziom osiągnął kurs akcji Grupy Azoty.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych 23 października br. osiągnęła swój najwyższy od 16 lat poziom, przez chwilę przekraczając 5 proc., po czym spadła w minionym tygodniu do najniższego od 5 tygodni poziomu 4,475 proc. Późniejsze odbicie w górę wyniosło rentowność amerykańskich 10-latek do poziomu 4,6956 proc., a dziś rano ten wzrost był korygowany (4,6210 proc. ok. godz. 9:30). Rentowność niemieckich 10-letnich obligacji skarbowych na początku października osiągnęła nieznacznie przekraczający 3 proc. najwyższy od 2011 roku poziom, ale od tamtej pory spadała i wczoraj zamknęła się na poziomie 2,708 proc. Rentowność 10-latek polskiego rządu spadła na początku minionego tygodnia do najniższego poziomu od sierpnia (5,435 proc.) i od tamtej pory odbijała się w górę (wczoraj 5,697 proc.).

Na rynkach towarowych lekko drożała dziś rano ropa naftowa (ok. godz. 8:00 WTI na NYMEX-ie +0,35 proc., Brent na ICE +0,34 proc.) oraz gaz ziemny (+0,56 proc. na NYMEX-ie). Cena kontraktów na złoto notowanych na COMEX-ie w sierpniu 2020, marcu 2022 i maju 2023 ustanawiała swe nowe historyczne rekordy (odpowiednio 2078 USD/uncję, 2078,8 USD/uncję i 2085,4 USD/uncję) i od pół roku utrzymuje się poniżej poziomu tego ostatniego rekordu (dziś ok. godz. 8:08 -0,03 proc. do 1949,45 USD/uncję).

Najtańsze srebro i najdroższe kakao

Cena srebra na COMEX-ie od maja br. przebywa w obrębie kanału trendu spadkowego i w poniedziałek odbiła się od najniższego od miesiąca poziomu. Dziś ok. godz. 8:12 zmiana ceny była niewielka (+0,18 proc.). O ok. 1,4 proc. ok. godz. 8:13 drożały dziś na NYMEX-ie platyna i pallad. Cena palladu spadła ostatnio do swego najniższego poziomu od 2018 roku, a cena platyny do najniższego poziomu od roku. Cena miedzi na COMEX-ie w tym roku zdaje się przebywać w obrębie formacji „trójkąta opadającego”. Lekko dziś rano ok. 8:40 taniały kontrakty na pszenicę (-0,24 proc.) i soję (-0,65 proc.). Cena, notowanych na ICE kontraktów na kakao wzrosła wczoraj do najwyższego poziomu od 1978 roku.

Kursy walut

Na rynku walutowym zwracało uwagę 15-letnie maksimum kurs EUR/JPY (+0,02 proc. ok. godz. 8:30). Kurs EUR/USD wrócił powyżej poziomu 1,07 (+0,06 proc. ok. godz. 8:30). Kurs USD/JPY był o krok od swego najwyższego od 1990 roku poziomu osiągniętego 31 października br.

Kurs japońskiego jena względem polskiego złotego był dziś najniższy od 2008 roku. Najniżej od lutego 2021 był wczoraj kurs islandzkiej korony względem złotego. Najtańsza w historii była względem polskiej waluty turecka lira. godz. 8:30 kurs EUR/PLN spadał o 0,05 proc., a kurs USD/PLN o 0,11 proc.

Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara wyszedł w minionym tygodniu na swój najwyższy od maja ub.r. poziom (37984,42 USD) i od tamtej pory lekko spadł (dziś ok. godz. 8:35 +0,58 proc. do 36701,05 USD).

Czytaj też:

CPK nie do ruszenia? Horała liczy m.in. na prezydentaCzytaj też:

Kwota wolna od podatku do 60 tys. zł? Czarzasty: Musimy zobaczyć na co państwo polskie stać